Un feroz paseo televisivo fue el que le dieron a Tere Marinovic en vivo, debido a la contradicción entre sus actos y sus ideas, ya que aprovechó el beneficio de la gratuidad educativa para su hija, pero en una de sus intervenciones en el reciente capítulo del programa Sin Filtros, manifestó su tajante desacuerdo con la medida promovida por Michelle Bachelet y que ha beneficiado a miles de estudiantes.

¿Qué le pasó a Tere Marinovic?

El momento se vivió en un duro intercambio que tuvo la figura de la extrema derecha chilena con la candidata a consejera constituyente de Revolución Democrática, Valeria Cárcamo.

"Tu hija estudió por el Estado, con gratuidad. Le quitaste atención a una persona, por ejemplo, del cerro donde nosotros vivíamos, para que estudie con gratuidad en la PUC", le espetó Cárcamo a Marinovic.

Como suele acostumbrar, Tere respondió alzando la voz y recalcando que tiene una postura "absolutamente contraria a la gratuidad", además de desentenderse de "los actos de sus hijos mayores de edad".

La otra arremetida que sufrió Marinovic fue la de la candidata a consejera Paz Suárez (PPD), quien le evidenció que "tú hija no sería profesional si no hubiese sido por ese beneficio, ¿cómo no quieres lo mismo para los demás chilenos?".

Pero Teresa insistía: "Estoy en contra de las leyes de Michelle Bachelet, de las leyes que favorecen a universitarios. Hicieron esas leyes porque los universitarios votaban".

"¿Cuánto pagaste por la carrera?", intervino en ese momento Cárcamo una vez más. Y en ese momento, Marinovic flaqueó y admitió: "Yo no pagué la carrera".