Este sábado se rompió el silencio en Universidad de Chile, ya que el entrenador Gustavo Álvarez asistió a la conferencia de prensa que le dio el vamos a la Copa de Verano 2025, donde mañana (domingo) los azules enfrentarán a Coquimbo Unido.

El técnico argentino contestó a las consultas por los problemas institucionales de la U, pero también se refirió al criticado mercado de fichajes, ya que el subcampeón del fútbol chileno solo ha oficializado a Julián Alfaro y esta jornada a Gonzalo Montes.

“Este año comenzamos a entrenar temprano, también el campeonato anterior terminó temprano y es medio una excepción en la región. Hay otras ligas que terminaron más tarde. Un mercado que comenzó atrasado y nosotros diseñamos el plantel 2025 con los puestos que teníamos que incorporar futbolistas y el club está trabajando en eso para concretarlo. De hecho, ya hay dos jugadores que han firmado“, comenzó respondiendo el DT.

En la misma línea, llamó a la tranquilidad ya que queda mucho para el cierre del libro de pases estival.

“En cuanto al retraso en el mercado de fichajes, recién empieza. Me parece que es muy apresurado clasificar este mercado como retrasado. Inisito, Ha fichado a dos jugadores, en el caso de Montes quisimos ser prolijos, para que entre Montes en cupo de extranjero y posición coincidente con (Federico) Mateos. Mateos firma en Ñublense y Montes firma en la U, hay prolijidad para no acumular jugadores, hacer las cosas en tiempo y forma, como se hizo en la institución desde que llegué”, explicó.

¿Gustavo Álvarez se reunió con Eduardo Vargas?

En la instancia, Álvarez también se refirió al nombre del delantero Eduardo Vargas quien salió del Atlético Mineiro, ya que corrió el rumor que se habrían reunido en el Centro Deportivo Azul (CDA). Pero el ex estratega de Huachipato negó aquello y además explicó cómo se planifica el mercado de fichajes en la U.

“No estuve con Vargas. Y los nombres, primero le explico cómo se llega a los nombres en Universidad de Chile. Nosotros diseñamos un modelo de juego, estamos de acuerdo con el estilo que hay que darle a un club como Univeridad de Chile”, indicó.

“De acuerdo a esa determinada forma, necesitamos en cada puesto jugadores con determinadas características, físicas, técnicas, tácticas. La seceretaría técnica busca opciones que se emparejan con el presupuesto del club y a partir de ahí se pasa por un filtro en el que quedan dos o tres nombres, no más. Se da un orden de prioridad y el club en la ventana de mercado negocia con esos jugadores“, completó.

Este sábado fue el lanzamiento de la Copa de Verano Coquimbo 2025. (Foto: Bolavip)

¿Ya están definidos los siguientes refuerzos de la U?

Respecto a otros nombres para reforzar al equipo, adelantó que están definidos pero que no los puede dar a conocer: “Hay nombres, hay opciones, pero pido que me disculpe por no darlos”.