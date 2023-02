Tenía 15 minutos, pero apenas utilizó 13 y 50 segundos más. La actuación de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 2023, no dejó indiferente a nadie, nio sólo por el retorno de la cantante a los escenarios, sino que porque también aprovechó la instancia para revelar un nuevo embarazo.

¿Qué pasó en el Super Bowl?

La intérprete se vistió completamente de rojo y descendió desde las alturas para iniciar su espectáculo, uno que sin dudas generaba altas expectativas ya que se trataba de su primera actuación en vivo en seis años.

En medio del State Farm field de Glendale, Arizona, Estados Unidos, la artista brilló junto a un gigantesco cuerpo de baile que fue su mayor apoyo, a propósito de la espera de un nuevo bebé, después de que tuvo a su primer hijo en mayo del año pasado.

El setlist fue nada menos que puros hits. Reconocidas canciones de su repertorio, incluyendo las escritas por Sia y Kanye West o su colaboración con Calvin Harris, dijeron presente en el evento deportivo.

B--- Better Have My Money, We Found Love, All of the Lights, Umbrella y Diamonds, fueron algunas de las reconocidas composiciones desfilando por el extenso escenario rojo, emplazado en el centro de la cancha.

Para ver o revivir el espectáculo completo de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 2023 debes dirigirte a ESTE ENLACE.

Rihanna confirma segundo embarazo en el Super Bowl.(Foto: Getty)

¿Qué pasó con el embarazo de Rihanna?

Resulta que la cantante desató las especulaciones inmediatamente una vez que apareció en la tarima que volaba sobre el estado: un abultado vientre indicaba que buenas nuevas venían en camino, sobre todo después de que la cantante acariciaba constantemente la zona para alimentar lo que hasta ahora era desconocido.

La explosión de especulaciones cobró alta relevancia en redes sociales, hasta que los representantes de la cantante comenzaron a confirmar a los distintos medios especializados que el segundo bebé de Rihanna era real y efectivamente viene en camino.

¿Cuál fue el setlist de Rihanna en el Super Bowl?