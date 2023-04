La figura de TVN no se la perdonó a la Quintrala y le devolvió flor de respuesta.

A Raquel Argandoña se le soltó la lengua un poco y terminó enfureciendo a la flamante conductora del momento en TVN, Yamila Reyna, quien ha tenido notable presencia en las pantallas del canal estatal en los últimos meses.

¿Qué dijo Raquel Argandoña de Yamila Reyna?

Fue en medio de un capítulo de la semana pasada del programa Tal Cual, de TV+, que La Quintarla se desató en medio de la conversación con José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado.

"¿Y la regalona? Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7. Es la regalona de TVN... Ha hecho el camino más corto", sostuvo Argandoña impulsivamente.

Pero luego, la arremetida de Raquel dejó atrás la espontaneidad y fue un ataque directo: "¡Qué apernada está en el 7! Tiene un muy buen padrino. Para estar de co animadora en un matinal, uno tiene que haber hecho una carrera más o menos de años, a menos que hagan la carrera corta, que eso dura muy poco".

¿Cómo reaccionó Yamila Reyna ante el ataque de Raquel Argandoña?

Yamila se descargó por medio de un comentario en Instagram, donde criticó la poca solidaria visión de Raquel Argandoña.

"Qué pena que creas que una mujer no puede tener un puesto solo por su trabajo y esfuerzo. Llevo más de 20 años de trabajo, no tengo que acostarme con alguien para ser quien soy", le recalcó a la Quintarla.

Y añadió: "Vos sos el tipo de mujeres que no deberían ser un referente a estas alturas de la lucha que damos para que no existan comentarios sexistas como el tuyo".

¿Qué pasó entre Yamila Reyna y Raquel Argandoña? (Foto: Instagram)

Pero después, Yamila también estuvo de invitada en el programa de Instagram Que Te Lo Digo, donde continuó con su contraataque.

"No estoy para agarrar malas energías de nadie. La verdad es que me extraña, porque yo con ella siempre he tenido la mejor de las ondas", lamentó.

Eso, para luego añadir: "me parece extrañísimo que una mujer de la mentalidad de ella haga un comentario como ese".

"Me pareció ofensivo, lastimoso, sexista y retrógrado. Realmente, no sé qué le habrá pasado, pero lamento muchos esos comentarios. Pensé que era más inteligente", remató.

Más tarde, Reyna lanzó un último mensaje por medio de las historias de su Instagram: