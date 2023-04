Como ya lo ha hecho una costumbre, Crunchyroll ahora vuelve a anunciar la llegada de una nueva colección de películas para continuar nutriendo su ya abultado catálogo de animé. Se trata de cinco nuevos títulos que estarán disponibles para el deleite de los fanáticos.

Lo histórico de esto, es que algunas de estas películas nunca han estado disponibles para streaming fuera de Japón, por lo que será un acceso exclusivo y legal para los seguidores de estas producciones en Chile y Latinoamérica.

Los nuevos títulos se suman así al listado de entregas que está entregando Crunchyroll cada mes, entre los que se incluyen JUJUTSU KAISEN 0, AKIRA, your name., Wolf Children, The Girl Who Leapt Through Time, The Boy and the Beast, Afro Samurai: Resurrection, Josee, the Tiger and the Fish, The Stranger by the Shore, Sword of the Stranger, ODDTAXI In the Woods, Sing a Bit of Harmony, Fruits Basket -prelude-, Gintama: The Very Final, y Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night, entre muchas otras.

¿Qué películas animé estrena Crunchyroll en abril?

20 DE ABRIL

That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond (8 bit)

Una conspiración de larga data se arremolina sobre un poder misterioso conocido como Reina en Raja, un pequeño país al oeste de Tempest. Cuando un slime que se convirtió en un Demon Lord llamado Rimuru Tempest se cruza con Hiiro, un sobreviviente de la raza Ogre, comienza una increíble aventura repleta de nuevos personajes. ¡El poder de los lazos será puesto a prueba!

Dirigida por Yasuhito Kikuchi

To Every You I've Loved Before (Bakken Record)

Mientras lucha por hacer amigos después del divorcio de sus padres, Koyomi Takasaki conoce a Kazune Takigawa, pero aparentemente ya lo han hecho. Kazune revela que ella es de World Line 85, un universo alternativo en el que ella y Araragi son amantes. Pero en una realidad donde moverse entre dimensiones es natural, ¿podría ser Koyomi el de otro mundo.

Dirigida por Jun Matsumoto

To Me, The One Who Loved You (TMS Entertainment)

Koyomi Hidaka y Shiori Sato se conocen en el centro de investigación de su padre y comienzan a enamorarse, pero también lo hacen sus padres, quienes finalmente se casan. Para evitar convertirse en hermanastros, deciden huir a un universo paralelo. Viajar entre dimensiones es común en su mundo, pero no sin repercusiones. ¿Existe un universo para la joven pareja y cuánto les costará encontrarlo?

Dirigida por Kenichi Kasai

27 DE ABRIL

The Quintessential Quintuplets Movie (Bibury Animation Studios)

Cuando cinco hermosas jóvenes que detestan estudiar contratan a Futaro como tutor a tiempo parcial, él guía no solo su educación sino también sus corazones. El tiempo dedicado los ha acercado a todos, con sentimientos creciendo dentro de las chicas y Futaro. A medida que terminan su tercer año de secundaria y se acerca su último festival escolar, se fijan en lo que sigue. ¿Hay futuro con una de ellas y Futaro?

Dirigida por Masato Jinbo

Mobile Suit Gundam Cucuruz Doan's Island (Sunrise)

Después de que una misión encubierta sale mal, el piloto de Mobile Suit Amuro Ray y sus camaradas quedan varados en una isla remota. El batallón fue enviado a una tierra llamada Isla sin retorno para despejar las fuerzas enemigas, solo para encontrar un grupo de niños y un ataque de mechas enemigos. Ahora Amuro debe encontrar una manera para que todos escapen de esta tierra misteriosa, pero no antes de conocer a un hombre extraño: Cucuruz Doan.

Dirigida por Yoshikazu Yasuhiko