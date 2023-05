Esta sí que no la vimos venir, sobre todo por los "golpes" que incluso llegaron a traspasar la pantalla hacia la realidad. Rápidos y Furiosos 10 o Fast X recibió su primer golpe en la previa a su estreno, después de que se filtrara su escena post-créditos.

Pero eso no es todo, porque el hit directo trajo secuelas y es que se reveló el sorpresivo regreso que tendrá la exitosa saga de Universal, justo antes de que concluya su historia con la película 11 de la saga de acción.