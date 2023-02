Aprovechando los problemas generados en el Metro este miércoles, el matinal de Canal 13 realizó un móvil desde una micro y una pasajera les realizó, una particular sugerencia.

Muchos problemas hubo en Santiago durante este miércoles por la mañana producto de las fallas generadas en el Metro en algunas estaciones de la Línea 4 y que obligó a reforzar esa ruta con buses para que las personas pudiesen llegar a sus destinos, sin problemas.

Y fue el matinal de Canal 13, Tu Día, que de inmediato trató de informar de lo ocurrido y con el periodista en terreno Rodrigo Pérez, quien decidió nada más ni nada menos que subirse a un microbus en el cual compartió con los pasajeros donde incluso los hizo saludar y conversar con ellos por un breve momento, cuando en el estudio estaban los animadores, Priscila Vargas y José Luis Reppening.

Una pasajera que iba sentada a la ventana, cuando Pérez le dijo si deseaba saludar, la señora señaló "a los animadores, Priscilla y Repe", a lo que los anfitriones agradecieron y comenzar a enviar besos y abrazos a la distancia.

Pero no todo quedó ahí y fu así cómo el reportero le dijo "dígale lo que quiera", algo que la mujer aprovechó la instancia y les lanzó sin tapujos, "saludos a ellos, me gustan. Que estén pololeando, mejor", provocando la risa en estudio y de Rodrigo Pérez quien solo atinó a decir "no, cambiemos de tema, mejor".

La pasajera que pidió que los animadores pololeasen de una buena vez (Captura Canal 13)

Pero en Inés Matte Urrejola no la dejaron pasar y fue la propia Vargas quien recalcó la situación con un "¿Cuál es la necesidad, señora?", pero todo dentro de un ambiente muy ameno, mientras el ex conductor de noticias de Mega, reía.

Tras eso, Pérez nuevamente hizo alusión mencionando a Juan Gabriel "Pero qué necesidad", a lo que Pri nuevamente complementó con un "¿Para qué tanto problema" y fue ahí cuando desde luego, el despacho siguió en la misma línea, pero con otros presentes en el microbus.