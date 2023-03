The Punisher, interpretado por Jon Bernthal, tendrá su glorioso retorno a la pantalla, además de su ingreso oficial al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) al participar en la próxima serie de Disnet+ Daredevil: Born Again.

El retorno de Jon Bernthal como The Punisher

La información fue prácticamente confirmada por The Hollywood Reporter, desde donde apuntaron que el personaje de Frank Castle seguirá el camino de Matt Murdock, quien ya apareció en Spide-Man: No Way Home y She-Hulk, y el Kingpin de Vincent D'Onofrio, cuyo debut en el MCU fue en Hawkeye.

Si bien se desconoce el nivel de impacto que The Punisher tendrá en la trama de la serie, sí se sabe que será parte de un arco en la historia de 18 episodios que se tiene planeada.

Pero no todo fueron noticias positivas para los fanáticos, porque la serie a cargo de los guionistas y productores ejecutivos Matt Corman y Chris Ord no traerá de vuelta a Deborah Ann Woll (Karen Page) y Elden Henson (Foggy Nelson). Aunque aún no está claro si se buscarán nuevos actores para los amigos de Murdock o simplemente no son parte de la línea argumental.

The Punisher debutó en la segunda temporada de la serie sobre Daredevil producida originalmente por Netflix, y posteriormente contó con su propia serie spin off que también alcanzó a tener dos ciclos.

Actualmente, los capítulos de Daredevil como los de The Punisher pueden ser revisados en Disney+.