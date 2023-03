El ícono de Rage Against The Machine volverá a mediados de 2023 a Santiago.

Tom Morello, un ícono de la música estadounidense y emblemático guitarrista de Rage Against The Machine, confirmó que volver a a pisar Chile para cumplir con un show en solitario en marcado en su Tour 2023.

El hombre llegará con su repertorio experimental y cargado de rock a mediados de este año para presentarse en la capital.

¿Cuándo y dónde es el show de Tom Morello en Chile?

Tom Morello, el legendario guitarrista, se presentará en Chile el próximo 6 de junio de 2023.

Aparte de Rage Against the Machine y Audioslave, el hombre ha cultivado su carrera con otros proyectos como Prophets of Rage y Street Sweeper Social Club.

Pero sin duda uno de sus emblemas más combativos es The Nightwatchman, cuyos temas de protsta probablemente lleguen a sonar en este espectáculo.

Tom Morello confirma show solista en Chile: ¿Dónde y cuándo es? (Foto: DG Medios)

¿Cómo y dónde comprar entradas para el show de Tom Morello en Chile?

La venta general de boletos para el show del músico de Rage Against The Machine comienza el 22 de marzo a las 11:00 horas.

En tanto, habrá una preventa desde el lunes 20 de marzo a las 11:00 horas y tendrá un 20% de descuento exclusivo para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia.

Ambas ventas serán a través de la plataforma online de PuntoTicket.