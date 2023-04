Duras consecuencias habría traído el lamentable comentario de la periodista Paulina de Allende - Salazar quien durante un despacho para el matinal "Mucho Gusto" de Mega, en relación al asesinato del carabinero Daniel Palma Yáñez, trató con un dejo de denostación la profesión de la policía uniformada de nuestro país.

"Tengo la sensación de que la misma comisaría a la cual habría permanecido el paco… carabinero, perdón", fueron los dichos de Allende - Salazar y que gatilló la molestia de carabineros, donde el general Alex Chaván, vetó a la comunicadora en un punto de prensa y que obligó a que el propio canal emitiese una explicación pública que leyó Karen Doggenweiler.

Pero eso no es todo, ya que según publica el sitio El Filtrador, la profesional habría sido desvinculada de la red privada televisiva, ya que fuentes del medio señalan que vieron a la periodista despedirse de muchas personas al interior de las dependencias de la Avenida Vicuña Mackenna 1348.

Todo esto, pese a que Paulina De Allende - Salazar reconoció el error minutos más tarde y se justificó producto de la rapidez con la que había que dar a conocer la información, "cometí un error, pero lo corregí. Veníamos súper rápido, cometí un error, lo corregí altiro. Pero de verdad yo no soy la noticia", sostuvo De Allende. "Me equivoqué porque venía rápido. Mi corazón está con esa mujer que perdió a su marido, está con que las cosas se ordenen en este país, con Carabineros de Chile que hoy día necesita ser protegidos. Chile no puede seguir así, se necesitan mejorar las condiciones. Todo nuestro respeto, como siempre, a Carabineros de Chile", argumentó la profesional.

Un evitable episodio que habría traído duras consecuencias en un día bastante conmocionado a nivel país, tras el asesinato al Cabo Primero, Daniel Palma Yáñez en la noche del miércoles en el centro de Santiago y que ya ha provocado miles de denuncias en pocas horas, en el Consejo Nacional de Televisión.