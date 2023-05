La ex Morandé con Compañía sorprendió con la revelación en una reciente entrevista.

En una inesperada revelación que se registró esta semana, Vanesa Borghi confirmó que está embarazada y espera a su primer hijo junto a su actual pareja el ingeniero Carlos Garcés.

"Sí, yo creo que ya se nota un poco, ¿no? Estoy recontra embarazada", comentó la ex integrante del elenco de Morandé con Compañía a la Revista Sarah, dando cuenta del estado en que actualmente se encuentra.

La revelación de Vanesa Borghi

Borghi recientemente asustó a sus seguidores, después de que se mostrara siendo atendida en una clínica aunque nunca reveló la causa.

Ahora, en la conversación con la publicación física Vanesa contó más detalles del especial momento que está viviendo.

"Era algo que en algún momento conversamos, pero fue todo muy rápido. No fue algo buscado, pero sí muy deseado. Habíamos hablado de que nos encantaría, porque él es muy guaguatero, muy de familia", contó la modelo.

Vanesa Borghi confirma que espera a su primer hijo.(Foto: Revista Sarah)

Además, confesó que "siempre quise formar una familia, pero también sabía que el momento iba a llegar cuando tuviera que llegar, y llegó en un momento muy lindo. Estoy feliz con Carlitos, no sé qué te puedo decir, porque en realidad está todo bien. No hay nada que te pueda contar que hoy me haga ruido".

La felicidad es tal, que Vanesa incluso confirmó el mismísimo momento en que se enteró de su retoño: "¡Fue el 25 de Diciembre! Justo ese día, y sin tener un retraso ni nada así, yo pensé 'hay algo raro en mi cuerpo, me siento rara', y compramos un test y salió positivo".

"Al principio no lo creí, así que tuve que buscar otro test, y era 25 de Diciembre, así que estaba todo cerrado, pero finalmente lo confirmamos", remató la argentina.