aespa vendrá a Chile para ofrecer un espectáculo en el marco de su LIVE TOUR 2023 SYNK: HYPER LINE. Concluida la preventa, ahora es momento para la comercialización general de tickets y tenemos toda la información.

aespa llega por primera vez en Santiago el próximo 14 de septiembre, en un espectáculo que tendrá lugar en el Teatro Caupolicán.

Este será un espectáculo que se enmarca en un recorrido que incluye otras paradas en 14 ciudades y arranca el 13 de agosto en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Posteriormente llegará a Dallas, Miami, Atlanta, Washington, Chicago, Boston, Brooklyn, entre otras.

Luego, las cantantes van a dar el salto a Latinoamérica, donde continuará por México, Brasil, Chile, Alemania, Inglaterra y Francia, durante septiembre.

Cuándo y a qué hora es la venta de entradas para el show de aespa en Chile

La venta general estará disponible para todo público desde el miércoles 24 de mayo a las 11:01 horas en Ticketmaster.

Los valores de los boletos van entre los $53.590 y los $145.62 5 , cargo por servicio incluido.

Avaladas por más de 7,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, el cuarteto coreano ha editado canciones tan populares como Illusion, Hold on Night, Spicy y Welcome to MY World.