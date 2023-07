Con la llegada de agosto nuevos títulos se asoman en el horizonte para el servicio de streaming Star+, entre películas, series y especiales.

Habrá novedades durante todas las semanas, una combinación entre deportes y entretenimiento general para el público adulto y amantes del deporte.

Sin duda, la segunda temporada de The Bear y la tercera de Only Murders in the Building figuran como destacados para el mes que viene en el servicio.

A continuación revisamos los estrenos exclusivos de aclamadas series, películas y comedias animadas.

¿Cuáles son los estrenos de Star+ para agosto?

2 de agosto

Serie

9-1-1: Lone Star (S4)

Dave (S3)

Película

Asfixiados

El Año del Tigre

4 de agosto

Películas

Along Came Polly

Especial

The Randall Scandal: Love, Loathing, and Vanderpump

8 de agosto

Series

Only Murders in the Building (S3, un episodio nuevo cada martes)

9 de agosto

Película

¿Cómo matar a mamá?

11 de agosto

Película

Jagged Mind

16 de agosto

Series

Family Guy (S21)

Dear Mama (S1)

Película

Objetos

Miguel Wants To Fight

23 de agosto

Serie

The Bear (S2)

The Handmaid’s Tale (S5)

25 de agosto

Películas

Amigos de las Vacaciones 2

Finding You

Separation

Stillwater

The Alpinist

The Visitor

Best Sellers

Zone 414

30 de agosto

Serie