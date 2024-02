Ya entramos en tierra derecha de la 63° edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, con una cuarta noche en donde pasó de todo y la organización tuvo que salir a dar explicaciones.

Pero vayamos por parte y la jornada del miércoles 28 de febrero arrancó con un número de un joven puertorriqueño, para algunos desconocidos, pero no así para sus seguidores, quienes vibraron, bailaron y gritaron a rabiar por Mora.

No es una clase de virtuosismo vocal y desde luego, como muchos los de su género apelan, con alguna ayudita por ahí. Lejos de eso, su fanaticada lo premió con ambas gaviotas.

En lo global, no da para tanto, pero se valora la atención que mantuvo por parte del público que repletó la Quinta Vergara. En la evaluación, dejamos a “La Fruta Infiel” con un 5,0.

El debut de Mora en Viña 2024 (Aton)

La inclusión sacó carcajadas en Viña

Luego fue el turno del humor, donde Lucho Miranda era el exponente. Precedido de dos jornadas donde se pudo apreciar ambos caras de la moneda, del fracaso de Javiera Contador, hasta el exitazo de Luis Slimming, entonces era complejo.

Y era difícil, porque el público bailó con el artista anterior y entendiendo las condiciones del cómico, hacía mantener una cierta incertidumbre, pero nada de de eso y con chispa y riéndose de sus propios problemas, el humorista fue reconocido por por monstruo.

Miranda se llevó ambas gaviotas, pero no fueron cualquier trofeo, si no que apelando a la inclusión, estos galardones en su base, fueron reforzados para que así, al comediante no le dificultase tanto al alzarlas. Bien Lucho Miranda, un 6,0 para ti.

Lucho Miranda feliz tras triunfar en el festival (Aton)

Anitta: La sexy que se fue sin el premio mayor

Nadie podrá discutir que la cantante brasileña, Anitta, es la más sexy de Viña 2024, si hasta el monstruo, rompiendo todo canon de normalidad y que “Chile Cambió” y todos esos conceptos conocidos últimamente, se dio maña para cantar el tradicional “Mijita Rica”, siento que nunca antes visto en el escenario del Festival o al menos que recuerde.

Su conocido paso en la canción “Envolver” lo realizó en dos ocasiones, encendió a la Quinta Vergara con su música y movimientos. Gaviota de Plata para la carioca, pero, sin el oro.

A nivel de show, Anitta encendió a la Quinta Vergara (Aton)

Nadie en ese momento entendía nada, Pancho Saavedra y María Luisa Godoy la llamaron, intentaron que el público corease su nombre para que volviese, pero nada. Finalmente, los animadores despidieron la transmisión y fuera de cámara, el comunicador lanzó un irrisorio comentario, “les faltó gritar más fuerte, ahora vayan a acostarse”, Plop!!!

Ya en altas horas de la madrugada, la producción y los propios animadores, salieron a dar explicaciones por lo sucedido responsabilizando a la artista, como también al público, reiterando que “no la pidieron con tanta fuerza”, siendo que en muchas ocasiones la oferta y liquidación estaba a la orden del día.

Pero para ti, Anitta un 6,0 y ya habrá tiempo para que vengas por tu gaviota de oro en un par de festivales más.

Los animadores responsabilizaron a la gente por no entregar la gaviota de oro a Anitta (Aton)

¿Quiénes estarán en la quinta noche del Festival de Viña del Mar?

La penúltima jornada de Viña 2024 estará marcada por ser de principio a fin, una noche totalmente de artistas chilenos. Los Bunkers en el arranque, Sergio Freire en el humor y Young Cister para el cierre, darán vida a la jornada de este jueves 29 de febrero.

Además, se llevarán a cabo las finales de la competencia internacional y folclórica. En la primera los clasificados son México, Perú y España, mientras que en la segunda Argentina, México y Panamá van por el premio mayor.