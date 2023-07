Barbie no surgió de la nada. Primero estuvo la muñeca y luego la mente de la directora Greta Gerwig en conjunto con las ideas de su esposo, el también cineasta Noah Baumbach.

Ambos concibieron el guión de la esperada película, pero ahora también admitieron sus múltiples influencias.

En el fondo, películas previas que condujeron la creación que próximamente se verá en cines. Porque las proyecciones de taquilla y la competencia que tendrá no lo son todo. Aquí te revelamos el listado de producciones que inspiraron Barbie.

¿Qué películas inspiraron Barbie?

El detalle de los films fue presentado por la plataforma Letterboxd, donde conversaron con la directora.

Greta Gerwig resaltó los siguientes títulos:

The Wizard of Oz (1939)

The Umbrellas of Cherbourg (1964)

Model Shop (1969)

The Young Girls of Rocherfort (1967)

An American in Paris (1951)

Singin’ in the Rain (1952)

The Red Shoes (1948)

A Matter of Life and Death (1646)

All That Jazz (1979)

Heaven Can Wait (1978)

Oklahoma! (1955)

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

2001: A Space Odyssey (1968)

His Girl Friday (1940)

The Philadelphia Story (1940)

Gold Diggers of 1935 (1935)

Twentieth Century (1934)

The Ladies Man (1961)

Rear Window (1954)

And the Ship Sails On (1983)

Wings of Desire (1987)

The Earrings of Madame de… (1953)

Close Encounters of the Third Kind (1977)

Modern Times (1936)

Pee-wee’s Big Adventure (1985)

Grease (1978)

The Truman Show (1998)

Mon Oncle (1958)

PlayTime (1967)

Splash (1984)

Saturday Night Fever (1977)

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart (2020)

The Godfather (1972)

Los títulos llamativos

Gerwig menciona Close Encounters of the Third Kind porque es “una de mis películas favoritas”. Y está en la lista “porque se trataba de esta creencia maníaca en algo que parecía un poco loco, pero que en realidad era cierto. Pensé que capturaba algo sobre Barbie para mí”.

A eso se suma El Mago de Oz, que para Greta es “una película extraordinaria, hermosa y querida. Hace algo que quería emular, que son estos escenarios de sonido increíbles y estos cielos pintados y esta sensación de algo ‘auténticamente artificial’. Es muy hermoso y emotivo.”.

En tanto, sobre El Padrino resaltó que “todos sabemos por qué El Padrino estaba allí. Porque es un triunfo del genio estético de Robert Evans y [Francis Ford] Coppola. Fue muy divertido verla de nuevo. Es la mejor de todas; es una obra de arte“.

Cuándo se estrena Barbie

La película tiene proyectado su estreno para el próximo 20 de julio, momento en el que compartirá la cartelera con otro de los grandes estrenos del momento Oppenheimer, de Christopher Nolan.