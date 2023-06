Ni siquiera dejó que el público digiriera bien lo que hizo con Peso Pluma y ahora Bizarrap ya lanzó su BZRP Music Sessions #56. Una colaboración que presenta de la mano de Rauw Alejandro .

Este trabajo viene a suceder lo que fue BZRP Music Sessions Vol. 55, en la que el argentino fusionó sus fuerzas con el mexicano de los corridos tumbados, que debutó instantáneamente en la cima de la lista de música global de Spotify.

Este lanzamiento llega mientras Bizarrap también anuncia una de las residencias más esperadas de este año: IBIZARRAP a partir del 25 de julio. Iniciativa que lo tendrá presentándose todos los martes en Amnesia, la famosa isla española de vida nocturna, hasta el 22 de agosto.

Esta serie de presentaciones forma parte de la primera gira mundial de Bizarrap, que comenzó esta primavera con tres conciertos históricos en el famoso Hipódromo de Palermo de Buenos Aires. Más de 60.000 fans vivieron en vivo la experiencia.

Posteriormente, la gira lo llevó a actuar para 30.000 fanáticos en festivales de Puerto Rico por invitación de Eladio Carrión, y actualmente está visitando varias ciudades europeas.

Revisa la BZRP Music Sessions #56, de Bizarrap y Rauw Alejandro

Esta es la letra de la BZRP Music Sessions #56

Me mata lo que tiene’ puesto

Pero en verda’ lo que está debajo quiero ver

Vayámono’ dicen tus gesto’

Y yo puesto pa’l bellaqueo

¿Pa’ qué dormir solo? Si tú ‘tás sola

Tú me quiere’ probar, yo comerte toda

Podemo’ chingar y que pasen las hora’

Y por la mañana no tiene que haber boda

Yo ‘toy solo y tú ‘tás sola

Tú me quiere’ probar, yo comerte toda

Podemo’ chingar y que pasen las hora’

Y por la mañana no tiene que haber boda (Boda; Ra-Rauw)

Dime, mami, qué necesita’

Sol y playa con la neverita

(Marihuana con sus amiguita’)

Ahora es mala, con maldades a ese cora le pone curita

Me gusta que se queme pa’ que ‘esnúa se le vea blanquita

Que Dios la bendiga, está en otra liga

Si estás despechada (Despechá’), yo te hago un rehab pa’ darte figa

Otra pose pide, sigue, no le da fatiga (Ey)

La noche es nuestra y pasarla bien es la meta

¿Dónde más quiere’ que te lo meta?

Entrégate (Mami)

Sin sentimiento’ todo quítate (Mami)

Poco he fumado y ya me arrebaté (Por ti)

Y si otra noche nos volvemo’ a ver, no va a ser nada serio

Entrégate (Mami)

Sin sentimiento’ todo quítate (Mami)

Poco he fumado y ya me arrebaté (Por ti)

Y si otra noche nos volvemo’ a ver, no va a ser nada serio (Yeah)

Se le nota el gistro por fuera ‘e los cargo’

Tú ere’ una bellaca, yo un palgo

Llégale, que de lo demá’ yo me encargo

Después que le di en la cama me dejó un charco

Llegó el finde, hora de ponerse los taco’

Con sus amiga’ planea el atraco

Quiere un caco que le dé contacto

Métele bellaco en el acto (Oh, eh)

Métele bellaco en el acto (Uh, ma)

Métele bellaco en el acto (Oh, eh)

Métele bellaco en el acto (Ma)

¿Pa’ qué dormir solo? Si tú ‘tás sola

Tú me quiere’ probar, yo comerte toda

Podemo’ chingar y que pasen las hora’

Y por la mañana no tiene que haber boda

Yo ‘toy solo y tú ‘tás sola

Tú me quiere’ probar, yo comerte toda

Podemo’ chingar y que pasen las hora’

Y por la mañana no tiene que haber boda (Boda)

[Outro]

It’s a wrap, wrap, wrap, wrap, wrap, wrap, wrap, wrap

Bizarrap

Ra-Rauw