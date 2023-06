Una inédita confesión se registró en la últimas horas del encierro en Grande Hermano Chile. Constanza Capelli insinuó que tuvo un romance con Jorge Valdivia.

La confesión tomó a sus compañeros por sorpresa, quienes buscaron indagar en más detalles sobre el contacto de la bailarina de ballet con el ex seleccionado nacional.

Si bien no surgieron grandes detalles, Cony ya ha abordado en más de una ocasión el encuentro íntimo con Valdivia. Aunque tuvo una pequeña defensa.

¿Constanza de Gran Hermano tuvo romance con el Mago Valdivia?

En el clip que se ha viralizado en las últimas horas y que fue compartido inicialmente por Infama, se escucha a Lucas Crespo decir “Jorge Valdivia. Qué grande el mago. Él nunca me ha fallado”.

La conversación luego deriva en torno a una discusión sobre la personalidad del ex esposo de Daniela Aránguiz. Mientras Crespo lo halaga como “el mejor jugador jugador en la historia del fútbol chileno”, Fernando Altamirano le resta méritos, al asegurar que no fue muy agradable con él.

Cony sólo decantó por sostener que Valdivia aparentemente es “es tela. Muy simpático, livianito de sangre. Cero creído, cero ego” .

Tras eso, Constanza Capelli volvió a hablar del tema, esta vez con Jennifer Galvarini. La Pincoya curiosa por lo que en parte había escuchado no se aguantó y le preguntó directamente a la joven de 27 años.

“¿Con quién has pololeado tú? Yo quería saber con cual de esos esplendidos has estado. Igual yo no sé nada de fútbol. ¿Estaba casado?”, indagó Galvarini.

Constanza le aseguró que el Mago “estaba separado. Pero me da lata que sea un tema, aunque no debería serlo”.

Jennifer le recalcó que “solo conversaste que pololeaste con tal persona, cual es el problema. No estas diciendo nada malo”.

“Es que la gente tergiversa todo. Bueno sí, tienes razón. Quizás a nadie le importa. Quizás a nadie le interese”, remató la conversación Constanza.