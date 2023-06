La solicitud de divorcio de Daniela Aránguiz a Jorge Valdivia es real: "No me deposita ni 10 lucas"

Después de que se indignó con Sergio Rojas por destapar su solicitud de divorcio y evidenciar su falta de liquidez, Daniela Aránguiz confirmó que la petición legal que le hizo a Jorge Valdivia es real.

En el capítulo anterior de la teleserie farandulera, el Mago hizo una broma que terminó muy mal, después de que la ex chica Mekano le disparó de vuelta un “poco hombre”.

Al parecer la ex Discípulo del Chef se hartó definitivamente de las jugarretas del Valdivia y se dispuso a confirmar que están buscando hacer efectivo el divorcio a toda costa.

Tal acción legal tiene que ver principalmente con la gota que rebalsó el vaso: el momento en que Jorge posicionó a su esposa como “la amante”, mientras sostenía una relación con Maite Orsini.

Todo quedó expuesto durante el verano pasado y ahora llega a momentos cruciales.

El mensaje claro de Daniela Aránguiz a Jorge Valdivia

En medio de una reciente emisión de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz contó que “yo le vengo pidiendo el divorcio hace mucho rato”.

“Lo único que quiero es mi dignidad de vuelta”, subrayó.

La furia que hizo a Daniela revelar estos detalles, viene desde que el Mago lanzó una broma al aire en radio ADN. Allí indicó que “fui a buscar mi auto y no me lo pasaron… La verdad es que necesito una grúa para sacar el auto de mi ex casa”. Daniela le respondió con pantallazos de conversaciones que evidenciaban lo contrario.

“Ese auto era de (su hijo) Jorgito… Pero le quitaron el regalo”, aclaró ahora Daniela.

Además, cuando ya tiene la imagen de su ex marido en el suelo, decidió patearla nuevamente. Aránguiz expuso que “él no me deposita ni diez lucas desde hace como sesis meses” .

“Gracias a Dios que me va bien y siempre guardé, y estoy tranquila y trabajo”.