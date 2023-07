Misión Imposible 7 o Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 1 es el gran estreno de esta semana en materia cinematográfica.

Como buena franquicia, evidentemente genera la inquietud que Marvel instauró en todos los fans, sobre la posibilidad de obtener material extra una vez concluida la película.

En BolaVip Chile tenemos la respuesta a la gran incógnita y probablemente no sea tan alentadora para los espectadores.

¿Cuántas escenas post-créditos tiene Misión Imposible 7?

Después de haber visto la película, la respuesta es simple y directa: Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 1 no tiene escenas post-créditos.

Esto ni siquiera para crear expectativas en torno a la Parte 2, ya que todo está expuesto a través de las 2 horas y 43 minutos en que se extiende la historia.

O sea, la película deja establecidas las aristas que deberá resolver la última película de la saga, cuando se estrene en 2024.

Ahora, seamos claros, esto no es necesariamente sorpresivo, porque ninguna otra película de la serie ha tenido escenas posteriores a los créditos.

Afortunadamente, Sentencia Mortal Parte 1 mantiene intacta esa tradición. Esquivando la ya innecesaria tendencia de los actuales blockbusters cinematograficos.

De que se trata Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 1

Ethan Hunt (Tom Cruise) y su equipo de la IMF se embarcan en su misión más peligrosa hasta el momento: rastrear una nueva arma aterradora que amenaza a toda la humanidad antes de que caiga en las manos equivocadas.

Con el control del futuro y el destino del mundo en juego, y las fuerzas oscuras del pasado de Ethan acercándose, comienza una carrera mortal alrededor del mundo.

Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede importar más que su misión. Ni siquiera las vidas de sus seres queridos.

— Alerta de SPOILERS: Si no has visto Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 1 y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer este artículo aquí. —

El final de Misión Imposible 7 explicado

Si bien se siente como una película independiente, Sentencia Mortal Parte 1 inevitablemente deja incompleta la tarea de Ethan Hunt y su equipo. Todo debe resolverse en la Parte 2.

Las cosas se establecen así en los últimos minutos de película, tras todas las escenas que se viven en el tren que se dirige a Innsbruck.

Luego del combate con Gabriel sobre el techo del bólido en movimiento, Ethan le revela a Grace que logró arrebatarle la llave de cruz al villano.

El súbdito de la Entidad demuestra toda su frustración al darse cuenta de que perdió el dispositivo. Esto, cuando ya se ha alejado, tras arrojarse desde el tren a un camión que lo esperaba para escapar.

Pero los problemas no se acaban. Ethan y Grace deben sortear el descarrilamiento de los carros, colgando del puente que Gabriel hizo explotar.

Cuando parece que caerán a su muerte, Paris, el personaje de Pom Klementieff, sorpresivamente los ayuda a salir del entuerto en medio de su agonía.

Antes de fallecer, Ethan le pregunta a la mujer si sabe lo que es la llave y qué es lo que abre. Paris le balbucea el nombre del submarino ruso que es bombardeado en la secuencia inicial, el Sebastopol.

Junto con eso, insinúa que es en la nave sumergible donde aparentemente está alojada la matriz junto con el código de fuente de la Entidad .

Ethan Hunt y su equipo ahora deberán encontrar la ubicación del Sebastopol para dar con el origen de la Entidad, para “matarla” de una vez por todas.

El detalle es que aún se desconoce si el resultado que se muestra el final de la película estaba dentro de las probabilidades proyectadas por la Entidad. Por lo mismo, la gran incógnita son los próximos pasos del “fantasma en la máquina”. Además, de lo que tiene proyectado para el equipo de la IMF.