La obra con la que todo el público podrá reencontrarse con el cine de Christopher Nolan está a punto de ser estrenada. Oppenheimer llega esta semana a los cines de Chile y Latinoamérica.

La apuesta es una mega obra cinematográfica, sobre quien se alzó como el padre de la bomba atómica.

Un trabajo apoteósicamente orquestado con apenas 100 millones de dólares de presupuesto y que viene a ser el crédito sucesor de Tenet (2021) en la filmografía del cineasta británico.

¿Cuánto dura Oppenheimer?

Para ponerlo en las palabras del mismo Christopher Nolan: “es un poco más larga que la más larga que hemos hecho”.

“Está besando las tres horas” , añadió el director, para confirmar los 180 minutos de metraje. Algo de lo que Bolavip Chile puede dar fe, tras haber visto la película.

Y efectivamente, la más larga de sus películas. Esto tras arrebatarle el puesto a Interestellar, que se extiende por 169 minutos, o sea 2 horas y 49 minutos.

La historia de lo nuevo de Nolan

El blockbuster es un thriller épico que sumerge al público en la paradoja trepidante del hombre enigmático que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo.

Es, finalmente, una exploración sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica y está basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Cuándo se estrena Oppenheimer

La película protagonizada por Cillian Murphy y Robert Downey Jr. llega a los cines este 20 de julio.