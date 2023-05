Los estudios Universal se están esforzando por devolver a los cines las aventuras de Cómo entrenar a tu Dragón (How to Train Your Dragon) esta vez en formato de acción real.

Sí, es cierto, veremos próximamente a Hipo, Astrid y compañía en sus versiones de carne y hueso. Y según se ha reportado en las últimas horas, ya se revelaron los actores que interpretarán a los protagonistas.

A quiénes confirmaron para el elenco Cómo Entrenar a tu Dragón en acción real

De acuerdo con información revelada por THR, el joven protagonista de la película de terror El Teléfono Negro, Mason Thames , se convertirá en Hipo. Así Thames tomará el relevo de Jay Baruschel, quien aportó la voz del personaje animado.

Confirman elenco para Cómo entrenar a tu Dragón en acción real.(Foto: Universal)

En tanto, Nico Parker , actriz que hizo de Sarah, la hija de Joel, en The Last of Us, se pondrá en la piel de Astrid para la adaptación de la historia. Parker tomará la posta de America Ferrera.

Confirman elenco para Cómo entrenar a tu Dragón en acción real.(Foto: Universal)

En tanto, la película será dirigida por Dean DeBlois, el mismo director que estuvo a cargo de la trilogía original de entregas animadas.

La búsqueda para los personajes en acción real tomó muchos meses, principalmente porque los responsables de la películas querían actores que pudieran crecer en los roles, tanto como los personajes mismos.

Esto en el fondo a propósito de que la franquicia dio saltos en la edad de los protagonistas para resaltar distintos eventos en sus vidas, con el fin de convertir la saga en una verdadera historia sobre la transición a la adultez.

DeBlois también está a cargo el guión. Mientras que los productores son el tres veces nominado al Oscar a la Mejor Película Marc Platt y Adam Siegel, bajo el alero de la compañía Marc Platt Productions.