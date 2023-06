En un nuevo capítulo del programa de Youtube Sin Editar, Pamela Díaz hizo que Diana Bolocco se relajara a tal nivel, que llegó a confesar que le perdonaría una infidelidad a Cristián Sánchez.

La insólita confesión de la animadora de Gran Hermano Chile se registró en el capítulo semanal que La Fiera sube a su canal en la plataforma de videos de Google.

Todo partió porque Pamela contó que con Jean Philippe Cretton tuvieron una conversación muy seria. En la que ella terminó dándole permiso para tener un affair solo en dos casos particulares.

“Yo lo autoricé a que se puede agarrar a dos personas. Las que yo sé que a él le gustan, si es que llegase la oportunidad”, explicó Pamela.

“¿Pero quiénes son?”, le respondió Diana. “Beyoncé”, reaccionó Díaz, provocando una explosión de risas de parte de Bolocco.

“Pero si esa me dijo”, se defendió Pamela. “¿Quién más? ¡Ay! Una actriz que es bien fea y a mí no me gusta mucho. Internacional”.

“Le dije que si la ve en una discotheque, en un restaurant, ahí sí”, dejó bien claro La Fiera.

Diana Bolocco le perdonaría infidelidad a Cristián Sánchez

Entonces, surgió otra pregunta para Diana: “¿Quién sería un amor platónico que tiene tu pareja?”.

“Me voy a arrepentir de lo que voy a decir, pero… Si él en algún momento se confunde y todo , y le pasa con cualquiera; y me cuenta, yo lo perdonaría” , confesó Diana.

“Eso no lo voy a poner”, advirtió Pamela mirando a la cámara.

“Pero una sola vez en la vida”, aclaró Diana. “Una sola. Por accidente”, añadió ya sin contener las risas.

“Es que yo no me separaría de nuevo. Te lo digo en serio. ¿Pa’ qué? Es que yo tengo dos hijos con él. Yo lo amo. Lo perdono, lo perdono”.

“No pongas esto. POR FAVOR”, subrayó Diana. Pero ahí está en Youtube y también lo puedes revisar a continuación: