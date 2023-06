Con el reality Gran Hermano Chile ya en marcha, sus participantes están dando que hablar más por lo que hicieron fuera de la casa estudio, que por lo que pasa en el encierro.

Cientos de personas ya les han explorado los Instagram a los jugadores, a otra la funaron y tildaron de “encubridora”, mientras que ya hay algunas acusaciones incluso más gruesas contra otro de los rostros.

Ahora, surgió el anuncio de que hay participantes de programa que ya había coqueteado con la fama, e incluso más allá de las meras interacciones en redes sociales.

Y es que un par de ellos aparecieron en algunos hits del género urbano y estaban calladitos.

Qué participantes de Gran Hermano aparecieron en videos del género urbano

Estefanía Camila Galeota Cáceres es una de las figuras del reality que se vinculó a artistas del género urbano.

La estudiante de psicología de 25 años se roba las miradas en el clip de Una en un Millón. La canción es del artista que recientemente fue detenido por posesión de drogas, Jere Klein.

Estefanía de Gran Hermano en el clip de Jere Klein.

Allí, Galeota aparece en medio de parajes selváticos. Y a través de lo que parecen ser los jardines de una enorme mansión.

Mientras, Jere Klein canta: “Esa mujercita, pa’ menorcito’ ‘ta fina / A ella le gusta quedarse conmigo en lo’ hotele’ / Mientra’ no’ fumamo’ un fino, la cosa ‘ta fina / Ella es una diablita, de nivele’ y nivele'”.

En tanto, otro de los participantes de Gran Hermano Chile que se roba todas las miradas en un trabajo audiovisual para una figura de la música del momento es Ariel Wuth .

El joven de 29 años diagnosticado con “alegría extrema” es el protagonista del video para Te Borro Tomando, un mambo a cargo del Rey del Mambo Forest y Jairo Vera.

Ariel de Gran Hermano, en el video de Forest y Jairo Vera.

Wuth básicamente replica su propia realidad, al mostrarse como un payaso callejero. Aunque aquí hay una historia de amor que termina quebrándose. Esto, después de que el comediante descubre que su mujer anda con otro.

“Dejaste de quererme, he quedado mal / Para olvidar me ha puse a tomar / Guachita la cagaste, no hay vuelta atrás / Como cuando Alexis dejo el Arsenal”, canta Forest, mientras ve reflejado su lamento y lío amoroso en la interpretación de Ariel.