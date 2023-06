La integrante del panel de expertos de Gran Hermano Chile, Fran García-Huidobro, salió a hacerle frente a quienes critican la emisión del reality show.

La audiencia no ha tenido piedad con el espacio televisivo. Principalmente se ha cuestionado los cortes que hay en la transmisión en vivo, los personajes escogidos y las temáticas abordadas.

Fue así que la también actriz decidió volcarse a su cuenta de Instagram, para desahogarse y disparar sin filtro a los comentarios mal intencionados.

Cómo reaccionó Fran García-Huidobro ante los críticos de Gran Hermano

“Les quiero decir que amo profundamente que me escriban para decirme que no ven el reality, que es fome, que está malo, que no les gusta y que está arreglado”, manifestó La Fran, en primer lugar.

Y explicó su postura, dando cuenta de que tal comportamiento de los espectadores “significa que lo están viendo. Así que denle no más. En la televisión, el amor y el odio valen exactamente lo mismo” .

Por otro lado, le aclaró a los amargos usuarios que “si no lo quieren ver, es voluntario”.

“Entiendo que no es cadena nacional. No es necesario que me avisen que no lo están viendo, porque de seguro lo están viendo” , puntualizó.

El remate fue más bien amable: “Un abrazo, los que quieran seguir Gran Hermano, al que le gusta y al que no también”.