Fue el sábado en la noche, cuando el reality sólo se podía ver en a través de Pluto TV, cuando se registró uno de los momentos más repulsivos de Benjamín en Gran Hermano Chile. Esto, justo antes de ser eliminado del reality este domingo.

Es que con la situación que se generó en una conversación sobre la educación, la falta de oportunidades en la vida para la gente en general y los niveles de sufrimiento, el tiktoker prácticamente fue condenada.

Al menos así lo han descrito los seguidores del encierro, quienes alzan el momento como el factor determinante en la expulsión del joven de 25 años.

¿Qué hizo Benjamín antes de irse de Gran Hermano Chile?

Alessia Traverso fue la que puso las cosas en movimiento, al quejarse: “como que uno no puede tener opinión, si no has sufrido el concepto que la otra persona piensa que es sufrimiento”.

Con Benjamín Lagos reaccionando al plantear que “imagínate lo fuerte que es decir ‘yo he sufrido más que tú’ y con eso darte el derecho a hacer todo: el derecho a estar triste, el derecho a sentirte más mal, el derecho a quedarte en tu cama echado”.

“El punto es la cantidad de sufrimiento que cada persona tiene. Cuando entiendes que cada persona sufre distinto, cambia todo y escuchas todo“, añadió.

Rubén, que era parte del diálogo entonces intervino: “yo hablo de como de sufrir más, pero de forma individual”.

Pero en ese momento, Benjamín lo interrumpió para espetarle que “uno no sufre más a nivel individual tampoco. ¿Qué es para ti sufrir más? ¿Qué persona sufriría menos que tú?”.

El aludido le intentó explicar que pensaba en “una persona que tenga una vida tranquila y relajada (…) las facilidades que tiene en todo, recursos, cercanía. Yo no puedo poner que los hijos de Shakira, un ejemplo, conmigo”.

Benjamín le lanzó de vuelta, subiendo el tono, “¿Los hijos de Shakira, tú crees que lo pasan bien viendo como sus papás se pelean por redes sociales por todo el mundo?”.

“Ya, entonces No eres quién para juzgar su sufrimiento” , sentenció el joven de Maitencillo.

Y no le permitió responder a Rubén, porque además le expuso: “Mi papá puede llegar el día de hoy y decir ‘te paso toda mi plata, te paso lo que he ganado’… Mi papá vive muy bien, muy bien… ‘Pero tú devuélveme a mi hijo’, ¿crees que lo dudaría?”.

“A mi papá se le murió un hijo. ¿Eso no es un sufrir más porque tenemos más plata, porque vivimos más? ¿No es sufrir más o menos? Te lo pregunto. ¿Mi papá está sufriendo menos porque se le murió un hijo, pero está viviendo en una casa de tres pisos?” , continuó en tono desafiante ante Rubén.

El ex carabinero, quien experimentó la muerte de su novia mientras esperaba a su hijo, intentó explicarle a Benjamín su punto de vista, pero el joven de 22 años no lo dejó.

En vez de eso, Lagos siguió cuestionándolo: “¿Por qué el sufrimiento económico es peor que el sufrimiento social, melancólico y espiritual? ¿Por qué es peor? ¿Por qué tu crees que las cosas materiales dan?”.

Como metiendo el dedo en la herida, Alessia le preguntó a Rubén si se sentí atacado por el diálogo. Él respondió que no y nuevamente lo interrumpió Benjamín, para aclarar que “nadie está atacando a nadie acá”.

Las reacciones furiosas

Benjamín amaneció de trending topic en Twitter la mañana del domingo. Tras el incidente cosechó cientos de reacciones cuestionando su actitud prepotente ante Rubén.

La forma en que el surfista se dirigió al ex carabinero generó profunda repulsión en los televidentes. Estas fueron algunas de las publicaciones condenando a Benjamín: