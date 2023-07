Todo el mundo sabe que son una pareja que va y viene. Como están las cosas ahora en Gran Hermano, cualquier detalle detona una batalla. Eso fue lo que se vio recientemente, con Constanza Capelli y Sebastián Ramírez explotando descontroladamente por un nuevo episodio en el encierro.

Todo partió con Trinidad anunciando que iba a hacer una clase sobre cómo hacer ñoquis. Sebastián le aplaudió la iniciativa y si bien Coni sonrió cuando estaban todos juntos, después vino lo peor cuando tuvieron un momento más íntimo.

Coni le cuestionó su lealtad a Sebastián por el mero hecho de aplaudirle a Trini. Algo que viene evidentemente del “libro” de Ramírez para provocar conflictos en el reality.

¿Por qué Coni se peleó con Sebastián?

“Me caen todos mal, menos tú. La Coni tampoco me cae mal, pero se le escapan los enanos. Estoy chato de tanta sensibilidad, tanta hueá. Tanto correteo” , le comentó Sebastián a Jennifer en un momento.

Capelli escuchó el comentario y todo el infierno se desató en Gran Hermano. “Me parece preocupante tu inmadurez”, le espetó a Ramírez.

“No muerdas la mano de que te dio de comer, no sé si te lo enseñaron, no sé si tienes modales, educación y valores” , le recalcó la bailarina.

Y ya perdiendo el control en el asunto, Coni lanzó: “Voten a este hueón para que se vaya, porque la verdad, vino a puro dejar la cagá”.

“Hipócrita, así que no tienes grupo y anda a decir algo, porque me voy a ir de tarro diciendo todas las cosas que me has dicho. Eres un poco hombre, te faltan calzones para agarrarte los huevos. Y te lo digo en tu jeta” , remató ante Seba.

Ramírez divagaba entre palabras burlándose de Coni, y no encontró nada mejor que retribuirle su ataque acudiendo a la clase de ñoquis de Trini y adjudicarse el rol de ayudante.