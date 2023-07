Ariel es el segundo eliminado de Gran Hermano Chile, luego de ser expulsado por el público el domingo pasado. Pero en la previa a su salida, el actor y payaso tuvo una ruda discusión con Constanza Capelli.

Hasta ahora, los orígenes del encontrón no estaban muy claros, pero ahora la misma Cony reveló las pautas que dieron origen a la confrontación en plena parranda del viernes pasado.

En medio de una conversación con Francisco, tras la salida de Ariel, la joven bailarina entregó todos los detalles.

Gran Hermano: ¿Por qué se produjo la pelea entre Cony y Ariel?

“Él empezó a decir como que ‘en La Casa, ustedes se excluyen solas’. Yo le dije ‘Ariel, yo no lo siento así. Así no pasaron las cosas, porque una y mil veces yo te hablaba. La Trini también te hablaba y tú no le respondías'”, le contó Cony a Francisco.

“‘Y, cuando la Trini quería hacer una dinámica, o yo quería hacer una dinámica, tú no querías hacerla, porque a ti no te gusta sol[tar]… A ti te gusta liderar’. Le dije: ‘Ariel eso no está mal. Pero lidera positivamente. No negativamente'”.

Capelli explicó que “le dije: ‘tú le dijiste a la Trini… Yo estaba ahí Ariel… Le dijiste que querías hacer un cara a cara y generar conflicto. Lo escuché'”.

Francisco le confirma que también lo escuchó y recalcó a Cony que él no se iba a prestar para ese juego en Gran Hermano. Capelli entonces continuó: “Y le dijo a Trini: ‘bueno, tú no participes, pero se va a hacer. Porque ya es tiempo de que nos empecemos a decir las hueás en la cara'”.

“Y la Trini dijo: ‘Pero Ariel, ¿qué quieres generar? No entiendo. Quieres hacer como un reality dentro de un reality. Eso es ridículo. Te queris hacer como el animador y aquí no hay animador. Somos todos participantes. Yo no me voy a prestar pa tu show'”.

De acuerdo con Cony, “yo se lo reforcé. Le dije ‘Ariel, me parece muy infantil tu actitud. Como que quieres hacer conflictos… Como liderar un show que ya es un show. No sé'” .

Capelli entonces expone que “las dinámicas positivas te las banco. Pero un cara a cara, ¿tú qué crees que va a salir de ahí? Puras peleas pos hueón. Y yo no quiero eso. Yo no vine acá para eso. Por lo menos yo”.

“¿Tú crees que por eso salió pa fuera él?”, la interroga Francisco. “La verdad, no tengo idea qué está pasando afuera”, sostiene Cony.

“Tienes tatuada la palabra alegría y a mi no me has dado ni una”

El asunto es que, de acuerdo con Cony, “la conversación fue escalando, escalando, escalando… Después ya era una discusión, ya no era una conversación conciliadora”.

“De parte de los dos también. Yo discutí. Estábamos súper a la defensiva, por las cosas que el decía. Decía que La Casa era como La Casa y nosotras dos [con Trini]. Como que todas estaban en contra de nosotras dos”.

“Que él representaba la alegría de la casa. Yo le dije ‘Ariel, deja de adjudicarte un papel y una posición que no es así. Porque todo el mundo acá aportamos en alegría, en risas. Todos brillamos con nuestra propia luz. ¿Por qué quieres adjudicarte un protagonismo en esta hueá? No entiendo'”.

“Igual fui pesada. No lo voy a negar. Tú tienes tatuada la palabra alegría y a mí no me has dado ninguna alegría, me has dado puras tristezas . Me has hecho la estancia en esta casa súper difícil'”, recalcó la jugadora de Gran Hermano.

Además, de que “‘tú tienes tatuado eso ahí y para mí no representas alegría. Quizás para otras personas sí, pero para mí, para la Trini, no”.