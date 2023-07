Después del escándalo que se detonó por los maltratos y los horribles comentarios contra Bigote, Gran Hermano tomó medidas sobre el cuidado de la mascota de La Casa.

Desde la producción reaccionaron ante la molestia que generó en el público comportamientos particulares. Específicamente, por el actuar de Lucas Crespo contra la mascota de La Casa y los horribles dichos de Fernando Altamirano, Bambino, refiriéndose al can.

El primero le provocó dolor físico al perrito, al punto de que chilló. Mientras que el segundo manifestó sus intenciones de lastimarlo e incluso quitarle la vida.

El llamado de atención de Gran Hermano

A través de un comunicado, que la noche del lunes fue leído por Diana Bolocco en el estelar, Gran Hermano les llamó la atención a los participantes.

“Bigote ingresó a esta casa como un integrante más de este familia llamada Gran Hermano, en donde estábamos seguros recibiría solo amor”, partió indicando el mensaje.

“Ustedes se mostraron felices con su llegada y algunos incluso, se dividieron funciones para cuidarlo”.

“Sin embargo, con el paso de los días he visto actitudes que no logro comprender: chistes de mal gusto, cuestionamientos sobre comprarle o no comida y acciones inadecuadas en el trato de un animal me han obligado a hacer este llamado de atención “, puntualizó.

Así mismo, les aclaró que “como parte de nuestra responsabilidad como seres humanos y como dueños de mascotas, es esencial garantizar que nuestros animales reciban un trato adecuado y respetuoso” .

“Los últimos días he observado y recopilado evidencia suficiente para sentir que a Bigote no siempre se le ha tratado con el amor que necesita una mascota”, lamentaba también el mensaje.

¿Qué medidas se tomaron por el cuidado de Bigotes?

Antes de cerrar, Gran Hermano postuló que “si vuelvo a ver alguna actitud, comentario o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas” .

Éstas “van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa” .

“Deben recordar que sus actos los están viendo millones de personas alrededor del planeta”, les advirtió. “Por lo mismo les pido dar el ejemplo y tratar a Bigote como un integrante más de esta familia”, puntualizó.