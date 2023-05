Iron Maiden inicia gira The Future Past: Setlist tuvo canción favorita que jamás habían tocado

Los habitantes de la localidad de Ljubljana en Eslovenia fueron los privilegiados que vieron el despunte de la nueva gira mundial de Iron Maiden, The Future Past Tour, durante el fin de semana.

El show fue épico no sólo porque los británicos interpretaron múltiples canciones que hace rato no interpretaban en vivo, sino que también porque fue la primera vez en directo para otros múltiples temas en su repertorio.

Pero sin duda, la que más llamó la atención y al que se viralizó a la velocidad del rayo fue la interpretación de Alexander The Great , del disco Somewhere in Time, editado originalmente en 1986.

Sin duda, este tema fue una de las grandes sorpresas de la noche, ya que en la previa al inicio de la gira se había especulado con el posible setlist.

La esperanza de su aparición en el listado de canciones siempre estuvo, pero la incertidumbre se volvió pasión y festejos la velada del pasado 28 de mayo.

Revisa Alexander the Great, de Iron Maiden, en vivo:

La gira de Iron Maiden ahora continuará con dos shows en República Checa, para posteriormente saltar a Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Polonia, Suiza e Inglaterra, en junio. Eso, para luego continuar con otras fechas europeas durante julio.

Hasta ahora no hay fechas confirmadas más allá del Viejo Continente. Aunque es inevitable que Iron Maiden retorne a Chile y Latinoamérica al menos en 2024.

Este es el setlist del la primera fecha del The Future Past Tour