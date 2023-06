La polémica presentación de la ex de Pailita en Gran Hermano: Cantante se llena de trolleos

Cuando el cantante urbano terminó con Skarleth Labra, probablemente pensó que todo el vínculo ya quedaba en el olvido. Pero estaba muy equivocado la ex de Pailita aún tiene mucho que decir.

Ahora, la joven de 18 años se alzó como una de las jugadoras de Gran Hermano Chile y entrego una polémica presentación, con la que dejó en el suelo al cantante urbano.

A pesar del fin del amor entre ellos, ahora el cantante urbano fue blanco de intensos trolleos la noche del domingo, al punto de que se hizo trending topic en Twitter.

Cuál fue la polémica presentación de la ex de Pailita en Gran Hermano

“Soy bailarina desde los 9 años y ahora me dedico a hacer contenido en Tik Tok”, parte diciendo la rubia.

Así, también añadió que “me llegó la fama también hace un tiempo, porque tuve una relación con una persona que se hizo muy conocida”.

“Mi pareja fue cantante urbano. Pailita. Me prometió el mundo entero, dijo que me quería llevar de viaje. Que yo era la única mujer que yo amaba de verdad”.

“Empezamos a terminar, empezamos a volver. Empezaron los problemas, así que terminamos, definitivo”, recalcó.

Junto con eso resaltó que “fui muy criticada en las redes sociales. Los haters son muy crueles. Me critican mi forma de vestir, mi pelo, mi maquillaje, todo. Todo me lo critican. Y por eso estoy aquí” .

“Quiero que me conozcan de verdad. Quiero que sepan que no soy como me dejaron: mal parada” , remató Skarleth en su presentación.

El trolleo al cantante urbano

Las reacciones a los dichos de la ex de Pailita no tardaron en llegar. Y el que se llevó la peor parte fue el cantante urbano, a quien lo subieron al columpio y no lo bajaron más.

Los usuarios de Twitter no tuvieron piedad con el hombre, y lo taparon a tallas, bromas y burlas.

Así, el nombre del cantante se alzó hasta los principales trending topics en Chile. Estos fueron algunos de los mensajes.