Daniel Fica, el comediante más conocido como Bombo Fica, se encuentra en medio de un entuerto judicial que incluso po podría enviar a la cárcel.

¿Por qué Bombo Fica está en riesgo de caer a la cárcel?

El artista, junto a su manager Claudio Riquelme, fueron demandados por el empresario y administrador del Teatro Caupolicán, José Antonio Aravena. El hombre los acusa por los delitos de injurias y calumnias con publicidad y de manera reiterada .

El origen de todo está en una campaña solidaria impulsada por el Bombo, que buscaba reunir dinero para apoyar a los damnificados de los incendios forestales del verano en Chile.

Aravena argumentó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago que Fica lo acusó en múltiples entrevistas con medios de estafarlo , sosteniendo que el recinto se había quedado con una parte de los fondos recaudados.

El problema, según se indica desde El Periodista, se detonó entre ambas partes después de que no se cumplieran las obligaciones establecidas antes del evento.

Mientras los organizadores se harían cargo sólo de los costos de servicios asociados al recinto, como la limpieza y la seguridad, entre otras cosas. Fica y Riquelme gestionaron la producción, promoción, coordinación y la venta de los boletos.

Aravena sostienen en la demanda que esas labores no se realizaron correctamente . Algo que tuvo consecuencias en la venta de las entradas al evento: sólo llegaron 490 personas, para un aforo disponible de 5 mil.

Considerando los costos asociados al funcionamiento del Caupolicán, tras la recaudación de fondos, se concretaron pagos correspondientes. En tanto, el resto del dinero fue a una cuenta asociada a la producción.

A los organizadores no les gustó nada esto, consideraron que no era correcto y comenzaron a impulsar la narrativa de la “estafa”. Eso al punto de que acusan a la prensa que el dinero no ni a ellos ni a los damnificados.

Condenas que arriesga

“Injurias graves y calumnias cometidas a través de medios de comunicación”, dice querella de José Antonio Aravena. De paso, solicitó las penas máximas que establece la ley para este tipo de causas.

O sea, Bombo Fica arriesga 5 años de reclusión menor en su grado máximo, además de una multa de 150 UTM, aproximadamente 9,5 millones de pesos .

En tanto, Claudio Riquelme se expone a 4 años de reclusión menor en su grado máximo junto a una multa de 100 UTM (más de 6 millones de pesos).