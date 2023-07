Del mundo de Barbie saltará nada menos que a Narnia. La directora Greta Gerwig aparentemente ya tiene asegurado sus dos próximos proyectos cinematográficos.

¿Qué se sabe de Las Crónicas de Narnia de Greta Gerwig?

Y es que de acuerdo con The New Yorker, la cineasta “tiene un acuerdo con Netflix para escribir y dirigir al menos dos películas basadas en Las crónicas de Narnia de C. S. Lewis” .

Obviamente, Netflix aún no ha hecho ningún comentario sobre esta información en desarrollo. Sin embargo, la confirmación parece provenir directamente de la propia Gerwig, ya que el artículo cuenta con declaracions de la misma directora.

La información por el momento sólo es esa: dos películas que adaptarán la clásica obra literaria de C.S. Lewis. De hecho, sólo aparece como la frase antes mencionada en el reporte de la publicación estadounidense.

De hecho, no se sabe qué partes de la serie se adaptarán o incluso en qué formato las veremos cobrarán nueva vida, luego de las adaptaciones que hizo Disney a partir del 2005.

El león, la bruja y el armario, El príncipe Caspian y La travesía del viajero del alba llegaron a convertirse en películas gracias a la iniciativa de la casa del ratón.

Lamentablemente, esas entregas no tuvieron el éxito esperado, por lo que el resto de los libros no fueron adaptados.

La silla de plata, El caballo y su niño, El sobrino del mago, además de La última batalla se quedaron en carpeta, sin salto a la pantalla.

Greta Gerwig es conocida por darle toda una esfera de profundidad y actualidad a grandes obras o figuras de la cultura popular.

Por lo mismo, una adaptación suya de Las Crónicas de Narnia se plantea como una idea más que interesante, sobre todo por las implicancias filosóficas y religiosas de la creación original.