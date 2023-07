Netflix no se rinde con el universo de Castlevania. Después de la primera adaptación que hizo para el juego de Konami, ahora el servicio de streaming contraataca con toda una nueva serie: Castlevania: Nocturne.

Cuando los fans se creían huérfanos con la historia de los Belmont, un nuevo integrante de la familia llega para continuar el legado.

La trama girará en torno a Richter Belmont y Maria Renard, y se espera que la trama de la serie se inspire en los juegos Symphony of the Night y Rondo of Blood. Y ahora ya hay un trailer para la historia.

¿De qué se trata Castlevania: Nocturne?

Francia, 1792. Es el apogeo de la Revolución Francesa. En una parte remota del oeste de Francia, la aristocracia contrarrevolucionaria ha forjado una alianza con un Mesías Vampiro aterrador.

El monstruo les promete “comerse el sol” y desatar un ejército de vampiros y criaturas nocturnas para aplastar la revolución y esclavizar a la humanidad.

En tanto, Annette, una hechicera del Caribe, busca a Richter Belmont, último descendiente de la legendaria familia de cazadores de vampiros, para liderar la resistencia.

¿Cuándo se estrena la serie animada?

Castlevania: Nocturno debutará con 8 episodios en Netlflix, el próximo 28 de septiembre.

El elenco de voces contempla a Edward Bluemel, Thuso Mbedu, Pixie Davies, Sharon D. Clarke, Richard Dormer, Iain Glen y Sydney James Harcourt, entre otros.

La serie está a cargo de los showrunners Kevin Kolde (CASTLEVANIA) y Clive Bradley (TRAPPED).

Bradley también se desempeña como creador/cscritor. Además, Sam Deats y Adam Deats comparten funciones de dirección.