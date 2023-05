Las distintas historias y la trama principal de la saga han tenido múltiples giros, el debut de nuevos personajes, además de la reaparición de figuras que parecían fallecidas. Rápidos y Furiosos 10 es fácil de digerir, pero se disfruta más si estás consciente de una serie de aspectos clave que han ocurrido a lo largo de las 9 películas previas. Por eso, te contamos lo que debes saber para entender Fast X.

Dada la naturaleza de la décima entrega, con un villano que tiene su origen en sucesos del pasado y los múltiples cambios que se han dado en el entorno del equipo, sobre todo al zambullirse en un mundo de espionaje y altas tecnologías, se debe tener en cuenta que es esencial el haber revisado al menos 5 de las 9 películas previas para comprender lo que ofrece la nueva hazaña de Toretto y compañía.

Así mismo están los detalles sobre qué personajes se han sumado con el tiempo, quiénes han partido y quiénes han vuelto, junto con la presentación de las tecnologías que influyen en la historia de la nueva película.

Lo que debes saber para entender Fast X

Fast Five

Esta entrega es esencial para entender las motivaciones del villano de Fast X. El hombre que pondrá en aprietos a Toretto y compañía ahora es nada menos que el hijo del narcotraficante brasileño Hernán Reyes, Dante. Se trata de un personaje con historial psiquiátrico, que reaparece públicamente tras haber planeado meticulosamente una venganza por la muerte de su progenitor.

Reyes padre termina falleciendo al final de la quinta película, tras la persecución con el robo de la bóveda desde la estación policial que había corrompido. Si bien le cae un auto encima a su vehículo, cuando parecía que se había salvado, Luke Hobbs (Dwayne Johnson) le da el tiro de gracia, disparándole directamente en la cabeza.

En Rápidos y Furiosos 10, Dante no viene con un gran plan de dominación mundial bajo el brazo, sino que con sed de retribuirle todo el sufrimiento que él pasó a Dominic Toretto.

Por otro lado, la quinta película es el despunte del giro que daría la franquicia, arrojando las primeras luces de los criminales trabajando en conjunto con las autoridades secretas para hacer el bien.

Esta película también presenta a Elena Neves (Elsa Pataky), la oficial de patrulla en Río de Janeiro, Brasil, que posteriormente es reclutada por Hobbs para que se convierta en agente del Servicio de Seguridad Diplomática. Además, es la futura madre del Little Brian, el hijo de Dominic.

Fast & Furious 6

Aquí es donde se da el cambio definitivo al espíritu de la saga. Hobbs recurre a Toretto y su familia para capturar a Owen Shaw (Luke Evans), un ex Mayor en el Servicio de Seguridad Diplomática británico convertido en mercenario con un plan devastador.

La trama hace que el espíritu de las Rápido y Furioso dé un viraje de películas de robo a películas de espionaje, con entidades secretas controladas por grandes potencias velando por el bienestar del mundo y las personas.

Hobbs ofrece perdones para todo el equipo si logran capturar a Shaw, pero aquí la mayor motivación de todos es recuperar a Letty, quien como quedó claro en la escena post-créditos de Fast Five no estaba muerta tras la explosión del accidente en la cuarta película. Letty ahora trabaja para Owen, tras perder la memoria y todo recuerdo de sus antiguos amigos.

Más allá de lograr los objetivos el equipo es víctima de eventos traumáticos. Gisele Yashar (Gail Gadot) muere cuando intentaban detener el avión de escape de Owen, sacrificándose para salvar a su pareja Han Seoul-Oh (Sung Kang) de uno de los secuaces de Shaw.

A eso se suma que la escena post créditos conecta la tercera película, Tokio Drift, con el resto de la saga, al presentar a Deckard Shaw como el responsable de la supuesta muerte de Han y estableciéndolo como el nuevo villano para la séptima entrega, en venganza por haber lesionado a su hermano.

Furious 7

La película dirigida por James Wan avisa que no hay vuelta atrás. Esto ya no se trata sólo de películas de robos o tramas de espionaje, sino que también es un tecno thriller, que pone al armamento de última tecnología en el frente y centro de lo que seguirá para la franquicia.

Aquí se presenta el Ojo de Dios y a su creadora, la hacker Megan Ramsey (Nathalie Emmanuel). Se trata de un dispositivo pirata capaz de someter a cualquier dispositivo electrónico, con el fin de controlarlo y hacer un seguimiento indiscriminado de personas a través de sistemas de vigilancia. Este puede localizar a cualquier persona a grandes distancias.

También introduce al Sr. Nadie (Kurt Russell), un agente gubernamental y operativo encubierto, además de básicamente el maestro de orquesta en las misiones que continuarán para el equipo.

Ramsey concluye la película incorporándose al equipo, mientras que Deckard es relegado a una prisión secreta para su reclusión y contención. En tanto que la séptima película marca la última aparición de Paul Walker como Brian en la saga, con una despedida que se justifica como su retiro definitivo del mundo criminal, policíaco y del espionaje con el que se le conocía hasta ese momento.

Y aunque se le menciona en múltiples ocasiones posteriormente, claro, todo el mundo sabe que Walker falleció en un trágico accidente de tránsito incluso antes de que terminaran de filmar la película, el 30 de noviembre de 2013, por lo que tuvieron que ocupar a su hermano como modelo para las escenas finales, alterando su rostro con CGI.

The Fate of the Furious

La octava película de la saga eleva las apuestas en torno al suspenso de una amenaza tecnológica, poniendo en el tablero a Cipher, hacker con delirios de grandeza interpretada por Charlize Theron y que hasta la actualidad se mantiene provocándole problemas a Toretto y compañía.

Aquí se mostró una nueva modelo de villana, al punto de poner a Dominic en contra de sus compañeros, al aplicar la medida de presión de capturar a Elena y al mismísimo hijo de Toretto, gracias a lo que controla al musculoso ex delincuente para que cumpla con una serie de tareas para conseguir sus malignos objetivos, entre ellos el robo de un submarino nuclear.

Cipher es tan despiadada que, cuando Toretto osa desobedecer sus órdenes, termina matando a Elena en una devastadora ejecución que deja a Dominic como padre soltero y único responsable del pequeño, que en un primer momento fue bautizado como Marcos, aunque posteriormente terminará siendo identificado como Brian o Little Brian, en honor al desaparecido personaje de Walker.

En esta entrega, se cultiva los primeros brotes de la ruda aunque cómica no-relación entre Luke Hobbs y Deckard Shaw. Aunque Hobbs tira la esponja, alejándose del Servicio de Seguridad Diplomática y retirándose para dedicarse a la crianza de su hija.

Hasta ahora, Dwayne Johnson sólo volvió con el personaje para aparecer posteriormente en el spin off de 2019 Hobbs & Shaw.

La película también presenta a Helen Mirren como Magdalene Shaw, más conocida como Queenie, la madre criminal de Deckard y Owen Shaw, quien posteriormente ayudará a Toretto en múltiples ocasiones.

F9

Una de las entregas más bajas de la saga igualmente tiene un par de hitos importantes. Primero, indaga en el pasado de los Toretto para poner en el mapa a Jakob Toretto, el hermano de Dominic y Mía, quien tras alejarse de la familia tras la muerte de su padre que él mismo provocó, se volcó al mundo del espionaje de la mano del Sr. Nadie, pero luego cayó en la rebeldía y terminó trabajando para Cipher, tras robar parte del Proyecto Aries.

El Proyecto Aries es un peligroso programa de armas capaz de permitir al usuario controlar todas las computadoras del mundo y sistemas de armas avanzados cuando las dos mitades se unen.

Jakob intenta controlar el Proyecto Aries durante toda la película, pero falla en la tarea porque el Sr. Nadie separó las dos piezas que lo componen y luego porque Toretto junto a su equipo se lo impiden.

Cuando todo se va al carajo, Jakob finalmente tenía algo de bueno dentro de sí, y ayuda a detener una catástrofe mayor a su hermano Dominic, quien posteriormente lo deja huir, quedando en libertad.

El otro punto relevante es el retorno de Han a la saga. Todos creían que estaba muerto, pero no. Deckard no cumplió con su cometido en la sexta entrega, porque el Sr. Nadie decidió reclutar a Han, quien había perdido todo sentido de la vida tras la muerte de Gisele cuando intentaron evitar el escape de Owen. El Sr. Nadie conocía a Han por su asociación con Gisele, quien antes colaboró con él.

Para aprovechar mejor las habilidades de Han, el Sr. Nadie lo hizo desaparecer del mundo, convirtiéndolo en un fantasma a su servicio para cumplir diversas misiones. Ahora, Han vuelve a la familia después de que Mía y Letty lo encuentran en Japón, así colaborará con la búsqueda del Proyecto Aries, tecnología con la que ya estaba familiarizado por sus incursiones previas.

De qué se trata Rápidos y Furiosos 10

La entrega llega dirigida por Louis Leterrier (The Incredible Hulk, Clash of the Titans, The Transporter) para desarrollar una trama que ocurre tras varias misiones y contra lo imposible, aunque Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia han sido más astutos y más rápidos que todos los enemigos que se le han cruzado en su camino.

Sin embargo, ahora se enfrentan a su enemigo más letal: una amenaza aterradora que surge de las sombras del pasado y que está alimentada por una venganza sangrienta, decidida a destrozar a esta familia y destruir todo, y a todos, a los que Dom ama, para siempre.