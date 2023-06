Rosemarie Dietz dejó atrás la furia que en algún momento la invadió cuando se enteró que su pareja le era infiel. Ahora recompuso su romance con el hombre que también es el padre ese su hija.

Dietz atravesó complejos momentos durante 2021, cuando incluso llegó a acusar públicamente con fuertes insultos de por medio a su pareja, el empresario Cristóbal González, por haberla engañado.

La ex figura de Mekano ahora está radicada en Valdivia, donde reparte su cariño entre su hija Catalina y su compañero de vida. El nacimiento de la pequeña fue clave en la recuperación de la relación.

Por qué Rosemarie Dietz volvió con el hombre que le fue infiel

“Ambos nos ocupamos de ella, me siento súper acompañada, podría decir que me gané el loto con mi marido y mi hija. Me siento feliz”, contó Rosemarie a LUN.

Así, sobre la traición, explicó que “la vida sigue y yo lo perdoné. Primero hay que saber perdonar. Yo lo perdoné con todo mi corazón. Obviamente, una (infidelidad) nomás. Dos, no hay chance”.

Rosemarie reconstruye romance con su pareja infiel

Pero Dietz fue más allá explicando que “yo sabía que él era una buena persona, sabía que era un hombre trabajador” .

“Entonces, dije ‘pucha, no voy a perder esa oportunidad de ser feliz con un hombre que es responsable, que es un hombre bueno’. Tampoco lo voy a tirar a la chuña a nadie, porque era mío, era para mí” .

“Siempre es bueno dar una segunda oportunidad y crecer con esa persona, si es que hay amor”, justificó Rosemarie.

Y, antes de cerrar, insistió: “Porque si no hay amor, no pasa nada. En el minuto en que yo decidí perdonarlo, realmente estuve segura de que quería una vida con él”.