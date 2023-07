El trailer para el final definitivo de Shingeki No Kyojin: Attack on Titan cierra su historia

Tal como se venía avisando desde hace unos días, este fin de semana se revelaron novedades sobre el estreno del final definitivo de Shingeki No Kyojin o Attack on Titan.

Lo que los fanáticos obtuvieron particularmente fue un trailer que proyecta lo que será el próximo capítulo especial que le pondrá un remate definitivo a la historia.

Attack on Titan: The Final Season – The Final Chapters Special 2 se llama la entrega que mostrará la reunión de Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlert, aunque en las peores condiciones imaginables.

Si bien se sabe que será un capítulo de larga duración, no está claro aún el minutaje exacto que tendrá.

MAPPA sigue a cargo de la animación, como ya lo hizo durante en todo lo que va de la cuarta temporada.

Revisa el trailer del final definitivo de Shingeki No Kyojin:

Cuándo sale el final de Shingeki No KYojin

Según se informó durante el fin de semana, Attack on Titan: The Final Season – The Final Chapters Special 2 llegará durante el otoño boreal de 2023.

Esto significa que el capítulo definitivo de la saga debería debutar entre los meses de octubre y diciembre.

Sin embargo, hasta ahora, no se ha revelado una fecha oficial y definitiva para que llegue a la plataforma Crunchyroll.

En qué está la historia de Shingeky No Kyojin

Eren, con todo el potencial del Titán Fundador, avanza a toda marcha hacia el centro de la nación marleyana. Esto mientras arrasa con todo aquel que se le cruza en su camino.

Lo acompaña el ejército de Titanes Colosales que surgieron con “el retumbar” y que van destruyendo todo a su paso.

Los compañeros de Eren buscan detenerlo antes de que consiga su objetivo, y logre asesinar a más personas. Para eso aterrizaron sobre su ahora gigantesca estructura corporal, tras saltar de una avioneta.

Mikasa, Armin, Jean, Levi y Connie intentarán controlar a toda costa la amenaza del desatado Jaeger.

En tanto, cuando parecía que Annie, Gabi y Falco se iban a mantener alejados del conflicto principal; cada uno de ellos jugará un rol clave en los últimos pasos del viaje.

Las nuevas imágenes de Attack on Titan: The Final Season – The Final Chapters Special 2