El ex delantero cruzado habló sobre el actual goleador de la UC y también sobre la posibilidad de trabajar en el club en un futuro.

Alberto Acosta es uno de los grandes delantero que han pasado por Universidad Católica y también en el fútbol chileno. El ídolo cruzado siempre ha sentido el cariño de los hinchas por sus goles y todo lo que entregó por La Franja.

Por lo mismo, es que existe un actual jugador en el plantel de la UC que podría emular lo hecho por el Beto en el el club y es Fernando Zampedri. El Toro ya lleva dos temporadas vistiendo la camiseta franjeada y acumula una gran cantidad de goles, lo que hace recordar a lo que realizaba Acosta en antaño.

En relación aquello, es que el mismo ex atacante comentó en conversación con el programa Identidad FC de Frecuencia Cruzada, aquella comparativa con el ahora goleador de la UC.

“Sin duda está haciendo un camino. Yo creo que comparaciones no se pueden hacer porque cada cual tiene que marcar su historia. Cada delantero, es decir Acosta, ha marcado su forma de jugar. El Toro tiene su forma, pero además tiene rollo para rato y ojalá que pueda batir récords no solamente de Acosta, sino de todo Católica, porque eso quiere decir que le irá bien al club, al equipo y bienvenido sea, cada cual marca su historia", comenzó diciendo el ex goleador.

“Todo lo que haga Zampedri bienvenido sea y no va a borrar para nada lo que hizo Acosta o Gorosito, eso es aparte. Yo creo que es totalmente aparte de lo que hizo cada cual de decir en su historia. Estoy muy contento de lo que hice, del cariño que me tiene la gente, que realmente es algo que no lo puedo creer porque volvemos otra vez a lo mismo, de las redes sociales y todas esas cosas, que a lo mejor eso te lleva más arriba y sin duda soy un agradecido. Fernando (Zampedri) debe estar lo mismo, agradecido y que disfrute haciendo goles, del momento, porque la gente lo quiere un montón”, agregó.

Otra de las interrogantes hacia Acosta fue en relación a si en un futuro se veía trabajando en Universidad Católica, en algún cargo. Sin embargo, de momento lo ve algo complejo, pero nadie sabe si se puede concretar más adelante.

“Es muy difícil a veces estando en Argentina. Casualmente ahora dentro de 10 o 15 días voy a viajar a Santiago por una linda premiación que me hizo el club de Caballero Cruzado, que me lo van a entregar y que eso para mí es algo realmente muy emocionante, de mucho orgullo, que un club en una distinción tan importante se acuerde de mí, eso es algo maravilloso. La verdad que me voy a quedar un par de días ahí, donde tengo muchas ganas de quedarme en Chile también, de poder disfrutar un poco más del cariño de toda la gente”, sostuvo.

“Lo de Católica es diferente porque acá no depende de uno, depende de muchas cosas y por ahora uno se queda con el cariño que es increíble de la gente. Después se verá a largo o corto plazo si uno puede estar ahí, aportar cosas, uno siempre puede aportar, pero por ahora es disfrutar de todo el cariño de la gente”, cerró.