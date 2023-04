Universidad Católica es conocida por sacar buenos jugadores de sus divisiones inferiores. Muchos de estos descubrimientos se deben al trabajo hecho por Alfonso Garcés, quien se desempeño como captador de talentos por 23 años.

Por ello, en conversación con El Mercurio, Garcés repasó su carrera y también reveló que Gary Medel fue uno de los mejores talentos que le tocó descubrir.

"Gary Medel, con 10 años, era tan bueno que lo ponían igual con los más grandes. Vi un crack a esa corta edad, jugaba en todos los puestos", comenzó diciendo Garcés.

Gary Medel debutó en la UC el año 2006. (Photosport)

Don Alfonso tiene una lista importante de jugadores, en donde la mayoría está en la selección chilena. "Destaco a Mauricio Isla, que tuvo campañas notables; Benjamín Kuscevic, que apareció en una prueba masiva en Peñaflor; a Marcelino Núñez lo vi en un torneo en Colina; y ahora el 'Monito' Aravena, que salió de un campeonato escolar".

El ex captador de la UC también tuvo palabras para Felipe Gutiérrez. "Siento que Felipe Gutiérrez es un crack. Si bien llegó a Europa y hoy juega en Estados Unidos, pudo ser un jugador como Matías Fernández, es un súper clase. Técnicamente es superior, un futbolista fino, con remate y gol".

Garcés cerró contando que también hubieron muchos jugadores que no alcanzaron su potencial. "Vi jugadores que pensé podían ser el mediocampo de una selección chilena, como Carlos Lobos, Jaime Carreño, Diego Rojas y Jeisson Vargas, pero por distintas circunstancias no lo están, pero hay otros como Ignacio Saavedra, que me ilusiona con lo que puede llegar a ser", concluyó.