Johnny Herrera destapó una inédita historia con Arturo Vidal. A pesar de que la relación entre ambos no era la mejor, hubo una importante conversación entre compañeros EN La Roja.

¿Qué pasó? El actual jugador de Colo Colo le pidió al ídolo de Universidad de Chile que hablara con un compañero (no reveló su identidad). Aparentemente, el azul estaba filtrando información…

Así lo confesó el propio referente de la U en conversación con Marcelo Ramírez. La charla entre los míticos porteros se presentó en el nuevo programa del Rambo, denominado El Legado.

“Hay una anécdota muy buena (…) Había un problema con un compañero de la U en esa época. Me dice: ‘Oye, Johnny. Vo’ que eri’ derecho y decis las cosas como son, ¿por qué no le decis a ese hueón que deje de sapear?'”, comenzó señalando.

“Y yo lo quedo mirando y le digo: ‘pero hueón, a mi no me consta que lo haya visto haciendo algo malo, entonces no puedo llegar y decirle por algo que no haya visto’. Tengo que tener certeza de lo que realmente fue. ‘No sé hueón, si no te juro que le diría'”, agregó.

Arturo Vidal intentó convencer a Johnny Herrera de un “sapeo” en el camarín. (Foto: Photosport)

Johnny Herrera y su relación con el King

En dicha línea, Johnny Herrera aseguró que ese trato del King responde a su manera de ser. A pesar de las distancias, el actual volante de Colo Colo le reconocía su carácter: iba de frente y nunca se achicó ante nadie.

“Que Vidal me reconozca como he sido en mi vida, que antes nos agarrábamos siempre, es como que de una u otra forma hiciste las cosas bien. ‘Vo’ que eri’ care’ raja y decis las cosas como son, por qué no le decis que deje de sapear'”, cerró.

Cabe destacar que ambos fueron compañeros en La Roja y alzaron los dos títulos de Copa América (2015-2016) que tiene entre sus vitrinas la selección del país.