Alfonso Parot da un perfecto parte médico de sus compañeros lesionados ante Colo Colo: "Branco entrenó con normalidad y respecto a Gary, esperamos que no sea nada grave"

Universidad Católica tiene un duro desafío este próximo fin de semana por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2023. Los cruzados reciben a O'Higgins de Rancagua y va con la misión de sumar un triunfo luego de tres empates consecutivos en el torneo.

No obstante, el cuadro universitario tiene algunas preocupaciones en la previa al compromiso contra los celestes y tiene que ver con su zona defensiva, pues hay dos nombres que salieron resentidos físicamente tras el choque contra Colo Colo.



Se trata de Branco Ampuero y Gary Kagelmacher. En el caso del ex Deportes Antofagasta salió reemplazado por una molestia en una de sus piernas, mientras que el charrúa perece tener algo más complejo y se realizará exámanes durante la tarde de este martes para saber qué posee.

El defensor es el más complicado con miras a los futuros duelos de la UC | Foto: Photosport

En esa línea, Alfonso Parot atendió a los medios de comunicación y fue consultado sobre el estado en el que están sus compañeros, asegurando que Ampuero tuvo una buena práctica y que la situación del uruguayo aguardan por el chequeo médico.

"A Branco, bien. Hoy entrenó con normalidad. En el partido ante Colo Colo creo que salió porque se acalambró solamente, así que eso es muy bueno. Obviamente la lesión de Gary, creo que hoy tenía exámenes si no me equivoco, así que no la sabemos con totalidad. Gary es un jugador importante para nosotros, es un baluarte en la parte defensiva", dijo el referente cruzado.



Por último, Parot quiere confiar en que la situación de Kagelmacher no tenga una condición más compleja. Aunque también destacó que en caso que no esté, se suma la alternativa de Guillermo Burdisso.

"Esperemos que no sea nada grave, que pueda volver cuanto antes a los entrenamientos y partidos. Se fue Gary lesionado, pero volvió esta semana Guille (Burdisso) que estaba enfermo, así que positivo por ese lado. Hoy entrenamientos bien y que los soldados estemos disponibles para el fin de semana", cerró.