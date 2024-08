Branco Ampuero y la clave al gran momento de la Universidad Católica: "Aquí no hay..."

Universidad Católica vive de un gran presente dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Cruzados’ en este inicio de segunda rueda en el torneo han logrado dos victorias y están a tan solo un punto de llegar a la cima, ilusionándose con obtener el título.

Sobre el presente de la UC, el defensor Branco Ampuero conversó con ‘Sportscenter’ en ESPN y se refirió al buen momento que tiene el equipo comandado por Tiago Nunes, en la que muestra su felicidad por estar cerca de la cima.

“Estamos felices con los rendimientos que hemos tenido y donde hemos escalado en la tabla. Estamos a un punto del puntero, quedando 13 fechas por jugar. La lucha será hasta la última fecha y nosotros apuntamos hacia allá, llegar con opciones al título la última fecha, sabiendo que vienen los clásicos”, comenzó señalando Ampuero.

Siguiendo en esta línea, el zaguero destaca de sobremanera lo que ha sido el trabajo de Nunes en su llegada a la Universidad Católica, a quien le da todo el crédito del buen presente del equipo desde su llegada a la tienda ‘Cruzada’.

Ampuero se ha consolidado en la UC | Foto: Photosport

“Han sido semanas intensas, de buenos rendimientos individuales y grupales. Se ha creado un lindo ambiente, si bien cuando ganas crees que todo es más fácil hay mucho trabajo por detrás, así lo ha demostrado Tiago desde que llegó”, explicó.

Finalmente, Ampuero habló del gran objetivo que tiene con la Universidad Católica en esta temporada, en la que avisa que deben quedarse de la forma que sea con el título, ya que eso es lo que exige estar en un equipo importante como la UC.

“El estar en un equipo grande siempre tienes esa responsabilidad de salir campeón. Aquí no hay punto medio, si no logras el título, no digamos que será un fracaso, pero sí habrá críticas. Tenemos que saber manejar esta presión, y tomar esta responsabilidad como corresponde. Tenemos esa linda responsabilidad de permanecer en la parte alta de la tabla y el equipo está capacitado”, cerró.