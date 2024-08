Universidad Católica no quiere seguir entregando puntos en la lucha por el título. Luego de la caída ante Audax Italiano, una figura del cuadro precordillerano llamó a aprender de los errores.

Y es que desperdiciar puntos en Rancagua significó un duro mazazo para el conjunto de Tiago Nunes. Se alejaron de Universidad de Chile, aunque siguen asechando a su clásico archirrival.

Por ello, Branco Ampuero sacó la voz. Aseguró que el último embate fue un golpe de realidad para el cuadro de San Carlos de Apoquindo. Necesitan más concentración para el siguiente duelo, que será ante Huachipato.

“Lo que ha pasado es un llamado de atención para estar más conscientes del momento en el que estamos. Desde que llegó Tiago se ha trabajado de la misma manera.

Estamos a cinco puntos del puntero y tenemos que recibirlos a ellos. No hay que ser alarmistas. Hemos tenido tropiezos y no podemos seguir lamentándose con lo que no pasó. Este domingo en calidad de local, con nuestra gente, vamos a conseguir los tres puntos”, aseguró.

Branco Ampuero no quiere cometer los mismos errores en Universidad Católica.

La lucha por el título

En dicha línea, aseguró que la UC no entregará el título fácilmente. Anhela conseguir un nuevo trofeo para las vitrinas: ya cosecha dos en los precordilleranos.

“No hemos podido quedarnos con los tres puntos y estamos en un ida y vuelta con el rendimiento. Se han conseguido resultados que nos permiten pelear un título, eso es lo importante y lo que nos debe mover y motivar para lograr los resultados que queremos”, reflexionó.

“Lo que debemos mostrarnos como equipo es cuánto debemos trabajar para campeonar y que ese sea el objetivo para lograr al término de la temporada”, finalizó.

Cuándo juega Universidad Católica

El siguiente compromiso de la UC será ante Huachipato. Se jugará el domingo 25 de agosto, desde las 17:30 horas, en el Estadio Santa Laura.