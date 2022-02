En la Universidad Católica es todo alegría en este comienzo de campeonato, en donde han sumado solo triunfos en todas sus presentaciones, consolidándose como el único líder del torneo.

Ante esto, el defensor de los Cruzados, Alfonso Parot se dio cita con los medios de comunicación en la sala de conferencias de San Carlos de Apoquindo y comentó lo que ha sido este positivo inicio liguero para el plantel.

“Los veo a todos muy bien, enfocados, nos propusimos ir fin de semana tras fin de semana, lo hemos estado haciendo así. Esta semana nos enfocamos en lo que es Palestino. Estamos bien con muchas ganas de seguir con esta senda de triunfos y ojalá sumar de a tres este fin de semana”, partió comentando el defensor.

El Poncho se muestra muy contento con el gran rendimiento que han mostrado en este inicio de torneo y deja en claro el balance que ha realizado tanto él como el equipo tras estas primeras fechas ya disputadas.

“El balance es positivo tanto mío como por mis compañeros y cuerpo técnico. Estamos todos muy contentos, sabemos que esta es la manera de trabajar y enfrentar los partidos y ojalá seguir de la misma manera. Esto recién comienza, van tres fechas y queda mucho campeonato, hay que mantener la forma y la línea de juego como lo hemos hecho hasta ahora”, afirmó el jugador de la UC.

Finalmente, el lateral de los Cruzados comentó lo que ha sido su gran momento personal, el cual lo ha consolidado como pieza fundamental para el equipo adiestrado por Cristian Paulucci.

“Este año me siento bien con mucha confianza, también el buen manejo colectivo te ayuda a subir el rendimiento personal y me siento bien, con tranquilidad. Hay que seguir trabajando nomás, me quiero sentir mucho mejor. Estamos con esa idea en la cabeza así que vamos a seguir igual”, cerró el Poncho.

Alfonso Parot y la Universidad Católica se preparan para lo que será su próximo encuentro en el campeonato nacional, en donde se enfrentarán a Palestino el domingo 27 de febrero a partir de las 18:00 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.