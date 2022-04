Universidad Católica superó a Universidad a Chile en el Clásico Universitario 194 y dejó en el pasado aquellas cuatro derrotas que había enfilado en el Campeonato Nacional 2022. Sin embargo, a pesar de que el triunfo ante los azules fue ajustado, el elenco de La Franja logró sostenerlo.

Alfonso Parot dialogó con la transmisión de TNT Sports luego del compromiso y analizó el juego que tuvo su equipo y el valor que tiene haber sacado adelante este clásico, pues es una motivación para lo que viene la próxima semana donde juegan Copa Libertadores.

"La verdad que era muy importante para nosotros sumar de a tres con un esquema nuevo, creo que lo hicimos muy bien, más allá que en el segundo tiempo perdimos un poco la posesión de pelota, pero tampoco nos crearon jugadas con tanto peligro. Así que nos vamos contentos, es un envión anímico que necesitábamos para lo que se nos viene que es la Copa Libertadores", dijo el zurdo.

"La Copa es complicada, independiente de los equipos que te queden, la Copa Libertadores es la Copa Libertadores. Así que hay que estar a la altura, sé que lo vamos a estar", añadió.

En cuanto al esquema mostrado hoy por el entrenador Cristián Paulucci, el defensor no asegura como enfrentarán el choque por el torneo internacional, pero confirma que los dos planteamientos están trabajados.

"Sistema nuevo, no sé cómo vamos jugar, ahí ya depende del profe, pero nosotros estamos capacitados para el sistema que sea, ambos entrenados. Así que lo sea, va a ser lo mejor", expresó.

Por último, también fue interrogado sobre cuál esquema le acomoda mejor, pero no tuto preferencia. "La verdad que me acomodan bastante las dos posiciones, ya me había tocado jugar de central y stopper antes, así que me siento bastante cómodo", cerró Poncho.