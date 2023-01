Ariel Holan no le agrada el adiós de Clemente Montes: "Es una picardía, no estoy de acuerdo con su decisión"

Clemente Montes partirá de Universidad Católica hacia el fútbol español. El delantero aceptó marcharse a la filial del Celta de Vigo, El Celta B y que milita en la tercera categoría del fútbol ibérico y así tener su primera experiencia internacional.

Sin embargo, en la precordllera no están muy contentos con esta decisión y en particular Ariel Holan. El técnico del cuadro estudiantil no escondió su malestar tras la salida del formado en la UC.

"Para empezar, Clemente es una pérdida muy importante para el equipo. Realmente es una picardía y personalmente, debo ser sincero en esto, no estoy de acuerdo con su decisión, pero la respeto porque es su decisión", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Sin embargo, ahora espera que con la salida del veloz atacante, la dirigencia de Cruzados comienzan a ver opciones para reemplazar su cupo, donde además el estratega está a la espera de un par de jugadores más en el mediocampo.

"A partir de allí, ojalá que le vaya lo mejor posible, porque Clemente sigue siendo parte de club. Entonces, a partir de allí, confío en que tanto el presidente como con su directorio y Tati (Buljubasich), podamos tener mercado que planificamos para poder tener el equipo completo", cerró.

El delantero partirá al Celta B de España | Foto: Agencia UNO

De momento, se espera que se haga oficial la partida del canterano cruzado y su llegada al club europeo.