Universidad Católica no pudo frente a Universidad de Chile en la ida de los cuartos de final de Copa Chile y cayó en su visita al Estadio Santa Laura-Universidad SEK. El cuadro dirigido por Ariel Holan se mostró muy bajo luego de lo mostrado en sus últimos compromisos y se vieron superados por el rival.

Tras el duelo, el técnico argentino habló en conferencia de prensa y se refirió a varios puntos que dejó la derrota ante el equipo de Sebastián Miranda. El estratega trasandino criticó estado de la cancha y que aquello los perjudicó para tener un mayor dominio ante el juego del rival.

“El piso estaba totalmente diferente al del (Estadio) Nacional y nos llevó a tener pocos controles de calidad, no pudimos contrarrestar su juego directo. No vi lo que el equipo puede hacer, que es doblar por los exteriores de la cancha o pases que quiebren líneas. El partido fue más directo, algo que no nos sienta cómodos”, asegutó el DT.

En cuanto al desarrollo del pleito, Holan percibió que en relación a las situaciones de peligro en los arcos estuvieron parejos. El adiestrador cruzado cree que pudo haber terminado en una igualdad, pero también manifestó que el marcador los deja con chanches para la vuelta.

“Estuvimos parejos en situaciones de gol. Perdimos nuestro mejor capital y la U tuvo el apoyo de su público, estuvimos un poco incómodos. Podría haber sido un empate, pero el resultado deja la llave abierta y estoy convencido de que el miércoles va a ser un encuentro totalmente diferente“, añadió.

“Las cosas importantes del partido estuvieron en contra. El gol de ellos es un error nuestro, fueron sucediéndose circunstancias que nos impidieron sumar los tres puntos. Jugamos un partido en que estuvimos un poquito lejos de lo que veníamos haciendo en los últimos cinco o seis partidos”, concluyó en ese tema.

El volante salió lesionado y todo parece indicar que es un desgarro, según lo dicho por Holan | Foto: Agencia UNO

Por último, se refirió a la lesión de César Pinares. El volante salió por una molestia muscular cuando estaba terminando el primer tiempo y el técnico asegura que se teme lo peor. “Creo que es un desgarro, al menos debería dejarlo 21 días fuera”, sentenció.