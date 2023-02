Universidad Católica cayó frente a Coquimbo Unido por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2023 y perdió el invicto, además de desaprovechar la oportunidad de dormir como líder este viernes a la espera de lo que hagan Huachipato, Ñublense y O'Higgins.

Tras la derrota en la cuarta región, Ariel Holan habló en conferencia de prensa y dejó en claro que la derrota no pasó por el mal estado de la cancha del Estadio Sánchez Rumoroso, sino que por la falta de contundencia en el arco rival.

"Acá no se echa la culpa a nadie. Primero hay responsabilidades y yo siempre digo que si queremos mejorar la liga tenemos que jugar en campos de juegos que estén diez puntos. No es contra Coquimbo ni contra nosotros, porque nosotros tampoco teníamos el campo de juego diez puntos cuando se cerró el estadio ¿se acuerdan? Yo era muy crítico de mi propio club. Así que por favor que no se mal interprete y salga un titular mañana: 'Perdimos porque la cancha estaba así'", comenzó diciendo el DT.

"Perdimos porque no tuvimos la eficacia, entonces no me busques la parte para sacarme el título. Perdimos bien, porque si tenemos las situaciones y no las metemos, y el rival tiene una o dos y las mete, no hay nada más que hablar. Es fútbol", agregó.

La UC cayó en la agonía frente a los piratas por 2-1 | Foto: Agencia UNO

En cuanto al planteamiento de cada equipo, el técnico argentino también fue tajante y afirmó que las cosas le salieron mejor al dueño de casa.

"Me parece que, cada uno con los futbolistas que tiene, hace lo que se puede y le sale mejor. Hoy le salió bien y es fútbol, no es nada más que eso. Estoy diciendo que no pudimos cuánto mínimo el empate que hubiéramos merecido porque no la embocamos en el arco. ¿Es así o no? No me busques polémica cuando no la quiero armar, es así de claro", sostuvo Holan.

"Perdimos porque tuvimos diez situaciones de gol y metimos una. El rival tuvo dos y metió dos goles, 'chapeau'", cerró.