Independiente de Avellaneda se quedó sin técnico tras la comentada salida Leandro Stillitano, por lo que los dirigentes del Rojo pusieron manos a la obra y ya comienzan a analizar algunos nombres que puedan sacar al equipo de los últimos lugares de la Liga Profesional de Fútbol Argentino.

Uno de los que sonó con fuerza es Ariel Holan, actual entrenador de Universidad Católica, quien ya sabe lo que es dirigir a uno de los clubes más grandes de Argentina, dejando buenas sensaciones entre los hinchas del elenco trasandino, cuando entre el 2017 y 2019 logró que levantar el título de la Copa Sudamericana.

Cada vez que puede, Holan recuerda con cariño su paso por el "Rojo" | Foto: Agencia Uno

Ante esto, el presidente del cuadro rojo, Fabián Doman, alzó la voz sobre la posibilidad de contar nuevamente con Holan de cara a lo que queda de temporada.

“Yo creo que Ariel Holan en algún momento va a ser técnico de Independiente otra vez, no me cabe ninguna duda. Ojalá que sea bajo mi gestión. Mis charlas con él siempre terminan así: le digo ‘vas a volver’, y él me dice ‘voy a volver a ser técnico de Independiente'”, indicó el mandamás del conjunto de Avellaneda a la prensa argentina.

Incluso, fue más allá y reveló que en los próximos días se juntará con el propio Holan en Argentina. “Él habla bien de mí a mis espaldas, compartimos muchas cosas y otras no desde la mirada general del club. Ariel viene a Argentina en diez días y quedamos en tomarnos un café, porque nos hemos visto de manera virtual, nunca nos sentamos a charlar", detalló.

“La mayor parte de los entrenadores que queremos están con contrato y no pueden romper eso, no tiene sentido que lo hagan. Eso nos limita un poco...En el caso puntual de Holan, además de su relación contractual, él tiene una situación en Católica y quiere terminar el proyecto, me lo explicó muy bien, fue muy claro”, sentenció.