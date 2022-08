Branco Ampuero ya enciende el Clásico Universitario: "Me gusta jugar este tipo de partidos, me siento más cómodo jugando de visitante"

Este sábado se vivirá una nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Ambas escuadras han tenido una temporada muy irregular y ambos buscan quedarse con los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.

Durante este miércoles, Branco Ampuero conversó con Los Tenores de ADN y fue consultado por la competencia que existe en la zona defensiva del equipo de Ariel Holan. El ex Deportes Antofagasta entregó detalles de su dupla con Gary Kagelmacher.

“Había mucha competencia en el puesto y al que jugara le iba a costar por eso. Cuando lo vi entrenar, me di cuenta de que compartimos características. Somos rápidos, nos gusta ir fuerte a la pelota, tenemos buena comunicación y no nos incomoda quedar expuestos. Me he sentido cómodo con él", dijo Ampuero.

En cuanto al trabajo de Holan, el zaguero fue claro en señalar que la intención que quiere el entrenador en el plantel está acentuada y que le ha ayudado a adquirir nuevas características a su juego personal.

“Es muy exigente, no le gusta dejar nada al azar y tiene una idea de juego clara, te da todas las herramientas para poder pelear un lugar. Después depende de cada jugador en los entrenamientos y prácticas, me ha ayudado mucho en mi juego. Hemos ido variando en sistema también. He crecido mucho en mi juego, con o sin balón”, añadió.

El defensor de la UC ya piensa en el Clásico Universitario | Foto: Agencia UNO

En cuanto al próximo rival, quien es Universidad de Chile, Ampuero está motivado y espera que el juego demostrado en los últimos partidos se mantenga y llevarse los tres puntos desde el Estadio Nacional.

"Me encanta jugar este tipo de partidos, me siento más cómodo jugando de visitante. Es un partido especial, ellos están apremiados con los puntos y vuelven a ser locales en el Nacional, pero nosotros queremos hacer un partido inteligente y sin descuidar el juego que venimos haciendo", manifestó el defensa.

"No queremos terminar en que los clásicos se ganan, sino darle un poco de forma, atreviéndonos, saliendo desde atrás y estar más cerca del triunfo con nuestras características", añadió.

Por otro lado, comentó los objetivos que le quedan a la UC en lo que resta de año. Con el pentacampeonato olvidado, la Copa Chile y alcanzar la clasificación a algún torneo internacional es la nueva meta.

“El objetivo es ir por la Copa Chile, pero sin descuidar el torneo local, estamos a tres puntos de la Sudamericana. Estamos a tiempo de luchar en los dos frentes. Hemos ido hacia adelante en cuanto al funcionamiento, con base en ese juego estaremos más cerca de los resultados”, explicó el central.

El defensor se ha ganado un puesto de titular en la zaga cruzada | Foto: Agencia UNO

Por último, tuvo palabras para los lamentables incidentes vividos el pasado sábado en San Carlos de Apoquindo, en lo que fue la despedida del recinto para preparar su remodelación y donde aguardaban por una fiesta sin ningún tipo de episodios extrafutbolísticos.

“Esperábamos todos que pasara. Lo que más sentimos es no haber terminado el partido como corresponde, pero son cosas que como jugadores se nos escapan de las manos. Se cierra un ciclo en ese estadio y vendrá uno top a nivel sudamericano, en beneficio del club y del fútbol chileno”, cerró.