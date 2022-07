Universidad Católica presentó este lunes a su tercer refuerzo de este mercado de invierno que es César Pinares. El pasado viernes el volante fue confirmado por el club y ahora tuvo aquella presentación oficial.

En conferencia de prensa, Pinares tuvo palabras de agradecimiento hacia la dirigencia cruzada y reveló que nunca titubeó a la hora de tomar la decisión de regresar al elenco estudiantil desde que llegó a Chile tras su paso por Turquía.

"Muy contento, dar las gracias a Juan y Tati por sus palabras. La verdad es que desde el primer día que me llegó la posibilidad de volver no lo dudé, así que muy contento y con ganas de estar dentro de la cancha", sostuvo el jugador.

"Llego obviamente más maduro, el tiempo, los partidos y los dos clubes por los que pasé me dejaron una enseñanza. Eso lo voy a llevar a cabo en esta mitad de año que queda para mejorar, todo esto me hizo crecer", agregó.

El jugador retornó a la UC en este mercado de invierno | Foto: Cruzados, Twitter

En cuanto a la consulta de el motivo que lo trajo nuevamente al club, el mediocampista no lo escondió. Además, lo relaciona al ambiente que existe en la cotidianidad y en un lugar donde pudo alcanzar un gran nivel.

"Obviamente lo que me atrae es el seguir siendo campeón, el día a día en Católica desde que llegué me gustó mucho. La gente que trabaja acá hice linda amistad, la base del equipo está desde que empezaron a ganar los campeonatos y aquí pude desarrollar un fútbol muy bueno, eso no me iba a hacer dudar del cariño que el hincha demostró hacia mi persona", expresó.

Y en eso, destacó lo que fue Ariel Holan en su primera etapa en el club. "Eso me motiva, no tenía dudas de querer volver, desde que me fui me dejaron las puertas abiertas y con la llegada de Ariel (Holan), uno de los que me sacó más rendimiento, no iba a dudar de querer volver", añadió.

"Conozco el trabajo que hace Ariel, en lo particular como jugador me gusta mucho porque saca lo mejor de mí. Es un técnico exigente, para mi estilo me favorece mucho, no iba a dudar querer trabajar con él buscando los objetivos del club de hace muchos años. Me voy a integrar para seguir descontando puntos, luchar por el penta", manifestó Pinares.

El jugador fue presentado este lunes | Foto: Cruzados, Twitter

También tuvo dichos para el cariño que le demuestra la hinchada en el día a día, lo cual eso lo llena de motivación para lo que viene y agradecerles todo aquello dentro de la cancha.

"Ese cariño es un poco inexplicable por no haberme criado acá. Llegué con muchas ganas a desarrollar mi fútbol, la gente vio que me entregué al cien por cien por la camiseta, los objetivo que era lograr campeonatos y eso me dejó feliz", dijo el ex Gremio.

"Mi familia está contenta de ese cariño por el que uno trabaja, que te aplaudan te motiva aún más a hacer las cosas bien. Quiero devolverlo en la cancha, las cosas se dieron y obviamente estoy agradecido. Tengo la posibilidad de retribuirlo de nuevo en la cancha y voy a trabajar para devolverlo con más logros", explicó.

También le preguntaron por sus estadía en el fútbol brasileño visitiendo la camiseta de Gremio y luego de su ida a Turquía al Altay, donde a pesar que descendió, pudo generar un crecimiento en lo personal y futbolístico.

"Mi paso por Gremio me dejó una buena enseñanza, llegué a un fútbol competitivo que todos sabemos, es uno de los mejores de Sudamérica con una competencia interna muy fuerte que te hace crecer. Cuando logré continuidad lo hice bastante bien, después quise tomar la opción de ir al fútbol turco y me sorprendió para bien, hay muchos extranjeros, muy buenos equipos con mucha hinchada", declaró el jugador

"Tuve continuidad, más que en Gremio y eso me hizo crecer. Me dieron la jineta de capitán, fue un poco inesperado por el tema del idioma que es muy complicado, pero podía ayudar a mis compañeros. Crecí dentro y fuera de la cancha y como dije antes, voy a llevar todo lo aprendido afuera para aportar mi grano de arena en Católica para conseguir logros", agregó.

El volante se transformó en el tercer refuerzo en este mercado para la UC | Foto: Cruzados, Twitter

Por último, se refirió a las posiciones en que jugó anteriormente en la UC y percibe que las distintas variantes lo ayudarán a él y Holan, pues puede hacerlo por todas las ubicaciones del campo. Además, ya palpita la asociación que se puede dar con José Pedro Fuenzalida y Mauricio Isla por la derecha.

"Con Ariel la mayor parte del torneo jugué de interior derecho, pero después tuve la posibilidad de jugar de enganche, por izquierda, a veces desde más atrás, pero siempre en el mediocampo, que es donde mejor me vi y donde mejor rendimiento saqué. Es bueno para mí y para el técnico, porque tengo varias posiciones, pero creo que por la derecha es donde saqué mi mejor rendimiento. Lo bueno es que no estoy condicionado a jugar en un solo puesto y eso es bueno para todos", justificó el futbolista.

"Va a ser fácil teniendo a jugadores de esa calidad. El Chapa la tiene clarita, el Huaso siempre te da una opción, entonces te simplifican la vida. No me cierro a jugar sólo por derecha porque hay una competencia interna muy buena, pero si llegaramos a jugar los tres va a ser bueno, el juego va a salir solo y fluido para bien de nosotros y mal para los demás, porque hay calidad por el bien del equipo", cerró.